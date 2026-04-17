Tunisie/Suisse - Un livre pour retracer sept décennies de coopération

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a présidé une cérémonie organisée le jeudi 16 avril 2026 à la Résidence de l'Ambassadeur de Suisse en Tunisie, à l'occasion de la présentation de l'ouvrage « Présence(s) suisse(s) : Les destinées helvétiques en Tunisie » de l'ingénieur et historien, le docteur Adnen El Ghali. Dans cet ouvrage, il retrace les principales étapes du rapprochement tuniso-suisse sur une période de sept décennies.

Cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques officielles entre les deux pays, le 18 mai 1956.

Le Ministre a souligné la portée symbolique de cette occasion, qui constitue une opportunité idéale pour évaluer les réalisations accomplies et envisager de nouvelles perspectives de coopération. Il a salué le rôle historique de la Suisse dans la contribution de la promotion de la Tunisie, rappelant qu'elle fut parmi les premiers États à reconnaître l'indépendance de notre pays. Il a également insisté sur l'importance de renforcer davantage le partenariat bilatéral au service des intérêts communs des deux pays dans divers domaines stratégiques.

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Il a, par ailleurs, rendu hommage au rôle important joué par la communauté tunisienne résidant en Suisse dans le renforcement des liens entre les deux peuples, ainsi qu'à ses contributions précieuses au développement économique et social en Tunisie et en Suisse.

De son côté, l'Ambassadeur de Suisse a salué la profondeur et la diversité des relations tuniso-suisses, ainsi que l'importance de leur héritage historique, enrichi par de nombreuses personnalités suisses ayant choisi de vivre en Tunisie. Il a réaffirmé la volonté de son pays de hisser davantage les relations d'amitié, de coopération et de partenariat à un niveau supérieur et d'en élargir les horizons au service des intérêts des deux peuples.

Cette cérémonie a réuni plusieurs responsables et membres du corps diplomatique accrédités en Tunisie, ainsi qu'un groupe d'universitaires et de chercheurs, en plus d'hommes d'affaires et de personnalités culturelles et médiatiques.