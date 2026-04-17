Afrique: Tunisie - Lancement de l'exercice African Lion 2026 avec plus de 30 pays participants

L'exercice militaire multinational African Lion 2026 a été officiellement lancé le 13 avril en Tunisie, réunissant des forces armées tunisiennes, américaines ainsi que des contingents de plusieurs pays partenaires. Cette manœuvre d'envergure, qui se poursuivra jusqu'au 30 avril, vise à renforcer la coopération en matière de sécurité régionale et à améliorer la préparation opérationnelle des forces dans un contexte sécuritaire international complexe.

Pour la dixième année consécutive, la Tunisie accueille cet exercice, confirmant son rôle central dans ce dispositif militaire multinational. Elle est également le premier des quatre pays hôtes de cette édition 2026, avant le Ghana, le Maroc et le Sénégal, où d'autres phases de l'exercice sont prévues dans les prochaines semaines.

Au total, plus de 7 000 militaires issus de plus de 30 nations participent à African Lion 2026 à travers les différents pays concernés. En Tunisie, environ 560 soldats sont actuellement mobilisés. Des alliés de l'OTAN, notamment la France et l'Italie, prennent part aux manœuvres aux côtés des forces tunisiennes et américaines.

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L'exercice comprend une série d'activités combinant formations théoriques et entraînements sur le terrain. Le programme a été conçu pour renforcer les capacités de réponse conjointe face aux crises émergentes, en mettant l'accent sur l'intégration interarmes, les simulations de postes de commandement et les modules avancés de planification.

Parmi les priorités figurent le développement de l'interopérabilité entre les différentes forces et l'évaluation de compétences clés, notamment en matière de défense contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Dans ce cadre, la Garde nationale du Wyoming mène des entraînements conjoints avec les forces tunisiennes, marquant le 22e anniversaire du partenariat entre les deux parties.

Les exercices incluent également des opérations d'intégration air-sol, des tactiques de lutte contre les engins explosifs improvisés ainsi que des manœuvres des forces spéciales. En parallèle, des sessions stratégiques consacrées à la cybersécurité et aux menaces numériques ont été intégrées au programme afin de répondre aux défis contemporains.

Le contingent américain présent en Tunisie illustre une approche globale, réunissant différentes composantes des forces armées, dont les troupes d'active, la Garde nationale, la réserve, l'armée de l'air et les Marines.

À travers la standardisation des procédures et le renforcement des relations professionnelles entre les armées tunisienne, européenne et africaine, l'exercice African Lion 2026 contribue à consolider un engagement commun en faveur de la stabilité régionale. En accueillant cet