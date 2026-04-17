Maroc: Consolider les acquis constitutionnels et faire face aux défis de la représentativité politique des femmes

Pendant trois jours, du 16 au 18 avril 2026, Bouznika abritera un événement politique d'envergure nationale : la Rencontre nationale des femmes ittihadies.

La séance d'ouverture, qui se tiendra ce vendredi 17 avril au Complexe international Moulay Rachid pour l'enfance et la jeunesse à Bouznika, sera marquée par l'allocution du Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, ainsi que celle de Milouda Hazeb, secrétaire nationale chargée des questions féminines.

Lors de cette séance, un hommage sera rendu à Sabrine Moussaoui, membre du bureau politique, Samiha Laâsseb, secrétaire générale de l'Union de la Jeunesse socialiste démocratique dans le monde arabe, et Hind Kssiour, membre du conseil de présidence de l'IUSY.

La première session, organisée ce vendredi 17 avril, portera sur un thème devenu central dans le débat public : la femme marocaine entre les acquis constitutionnels et les défis de la représentativité politique.

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Trois axes structureront cette réflexion : d'abord, le rôle historique de l'USFP dans les acquis constitutionnels des femmes; ensuite, la participation politique des femmes entre les dispositions constitutionnelles et la réalité du terrain; enfin, la transition indispensable de la représentation symbolique à l'action et au leadership féminin.

Les ateliers de la première journée de cette rencontre seront consacrés aux techniques de la campagne électorale, à la communication et au plaidoyer politique et électoral, ainsi qu'à l'autonomisation juridique.

La deuxième journée, le samedi 18 avril, s'ouvrira sur une session consacrée aux enjeux économiques et sociaux à l'horizon des prochaines échéances électorales.

Trois grands thèmes seront débattus : les femmes et la justice sociale et territoriale dans le cadre de l'État social, le rôle économique des femmes et les défis du développement global, et la justice économique : du simple droit à l'autonomisation réelle.

La troisième session de la journée sera dédiée aux témoignages et expériences féminines, selon plusieurs parcours : au sein du Parlement, des collectivités territoriales et des conseils régionaux, ainsi qu'aux expériences professionnelles, associatives et syndicales.

La rencontre s'achèvera le même jour par une séance présidée par Mustapha Ajjab, président du Conseil national de l'USFP. Lors de cette séance, il sera procédé à la lecture des rapports des commissions (synthèses et recommandations).

Il est à rappeler que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision de la Commission administrative nationale lors de sa dernière réunion, et de la dynamique organisationnelle que connaît le parti.

L'objectif est de renforcer le rôle politique de la femme, de relever les défis de la représentativité politique et les enjeux de la justice sociale et territoriale, et d'y contribuer.

Participeront à cette importante rencontre les femmes membres du bureau politique, du Conseil national du parti, du Conseil national de l'OFI, du Conseil national de la Chabiba ittihadia, les femmes des secteurs professionnels et les élues, ainsi que des militantes et des personnalités féminines ittihadies venues des différentes régions et provinces du Royaume.

Cette rencontre vise à renforcer la coordination entre les différentes composantes de l'USFP, à consolider la présence des femmes ittihadies au sein des institutions élues, à partager les expériences réussies en matière de gestion territoriale, ainsi qu'à élaborer des recommandations pratiques susceptibles d'améliorer leurs performances et leur contribution à la gestion des affaires publiques.