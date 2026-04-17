Tunisie: Partenariat Tuniso/Italien - De nouveaux projets en vue pour la ville de Tunis

La coopération entre la Tunisie et l'Italie franchit une nouvelle étape. La chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, Semah Daldoul, a reçu vendredi 17 avril 2026 au palais municipal de la Kasbah l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, pour une réunion axée sur le renforcement du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines du patrimoine, de la culture et du développement urbain.

Cette rencontre, tenue en présence de représentants du ministère de l'Intérieur et de cadres municipaux, a permis de passer en revue les axes de coopération entre les deux pays et d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration. Les échanges ont été qualifiés de cordiaux et constructifs, reflétant la solidité des relations historiques entre Tunis et Rome.

Au coeur des discussions figurent plusieurs secteurs jugés stratégiques, dont le patrimoine, la culture, la jeunesse, l'enfance ainsi que le développement durable. Les deux parties ont mis en avant la nécessité de consolider ces domaines à travers des projets concrets et des partenariats structurants.

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Dans ce contexte, Semah Daldoul a souligné la richesse patrimoniale et architecturale de la capitale, rappelant que la médina de Tunis, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, constitue l'un des ensembles urbains les plus emblématiques du patrimoine arabo-islamique au Maghreb. Elle abrite plus de 700 monuments historiques, dont des édifices majeurs tels que la mosquée Zitouna, témoignant de l'évolution civilisationnelle et architecturale de la ville à travers les siècles.

De son côté, l'ambassadeur d'Italie a réaffirmé l'attachement de son pays à ces relations bilatérales profondément enracinées, exprimant la volonté de Rome de renforcer davantage sa coopération avec la municipalité de Tunis. Il a notamment évoqué les opportunités offertes dans les domaines du développement urbain, du tourisme et de la coopération économique, plaidant pour la mise en place de projets conjoints à forte valeur ajoutée.

La responsable municipale a, pour sa part, salué cette visite, réitérant l'engagement de la ville de Tunis à développer de nouveaux cadres de coopération. Elle a insisté sur l'importance de conclure des accords de partenariat durables et de lancer des projets communs au service des intérêts des deux parties.

Elle a également mis en avant le succès de certaines initiatives culturelles, notamment l'espace Sainte-Croix situé dans la médina, considéré comme un exemple concret et réussi de coopération tuniso-italienne en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une dynamique positive des relations tuniso-italiennes, traduisant une volonté commune de bâtir un partenariat stratégique durable, fondé sur des intérêts partagés et des projets structurants à long terme.