Tunisie: Corruption et malversations financières - Quatre ans de prison ferme pour Marouane Mabrouk

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis a rendu son verdict hier, confirmant le jugement de première instance condamnant l'homme d'affaires Marouane Mabrouk à 4 ans de prison, assortis d'une amende, dans un dossier de corruption financière et administrative.

Il convient de rappeler que la Chambre criminelle de première instance du Tribunal de Tunis avait précédemment statué sur deux dossiers de corruption impliquant l'homme d'affaires. À l'issue de ces procédures, il avait été condamné à une peine totale de 20 ans de prison et à une amende colossale de 800 millions de dinars.

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