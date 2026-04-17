Tunisie: Le projet de train rapide avance... sans tracé définitif

Le tracé définitif du projet de train rapide reliant le nord au sud de la Tunisie n'a pas encore été arrêté. Il sera fixé sur la base des résultats des études de faisabilité et des études d'ingénierie préliminaires en cours, a indiqué le ministre des Transports, Rachid Amri.

Dans une réponse à une question écrite du député à l'Assemblée des représentants du peuple, Mustapha Boubakri, le ministre a précisé que ces études tiendront compte d'un ensemble d'équilibres, notamment techniques, économiques, sociaux et environnementaux. L'objectif est de garantir à la fois la durabilité et l'efficacité de ce projet d'envergure nationale.

Rachid Amri a également souligné que le communiqué officiel évoquant une liaison entre Bizerte et Ben Guerdane s'inscrit dans le cadre des grandes orientations du projet. Il ne constitue pas une indication du tracé détaillé, qui reste à définir.

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Le ministre a par ailleurs insisté sur l'importance stratégique du raccordement des régions du sud, considéré comme un pilier central de ce projet ferroviaire. À ce titre, les équipes techniques de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) poursuivent l'examen de différentes options techniques afin d'assurer une intégration optimale de ces régions.

L'objectif, selon la même source, est de renforcer la connectivité entre les territoires et de favoriser une meilleure complémentarité logistique et un développement économique plus équilibré à l'échelle nationale.

Ce projet de train rapide, appelé à relier les principales régions du pays, s'inscrit dans la vision des autorités visant à moderniser les infrastructures de transport et à améliorer la mobilité des personnes et des marchandises.