Tunisie: Le gouvernorat de Nabeul sujet à une série d'interventions

Une série d'interventions à Nabeul seront désormais de mise. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre du suivi des projets et de l'amélioration de la situation environnementale. Il s'agit de décisions ayant débouché de la visite qu'a effectuée le ministre de l'Environnement, Habib Abid hier, jeudi 16 avril 2026 dans le gouvernorat précité.

Ces interventions se présentent dans les points qui suivent :

· Le raccordement de plusieurs regroupements résidentiels au réseau d'assainissement dans les zones étudiées à Menzel Bouzelfa et El Mida.

· La programmation des études pour les autres zones et leur intégration au plan 2026-2030.

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· L'extension et la mise à niveau de la station d'épuration de Korba-El Mida, avec la mise en place d'un programme de valorisation des eaux traitées.

· Le traitement des eaux de lixiviation à la décharge d'Errahma.

· La recherche d'un site pour la création d'une unité de valorisation des déchets dans le gouvernorat de Nabeul.

· L'aménagement du littoral et le lancement des opérations de nettoyage des plages.

· Le déblayage du sable sur les routes, la corniche et les zones touchées par les inondations.

· Le curage des oueds afin d'abaisser le niveau des eaux dans les plaines d'El Haouaria et de protéger les terres agricoles.

· L'aménagement d'espaces verts, particulièrement à proximité des écoles et des lycées.

· Le soutien aux projets de tourisme écologique.

· L'octroi aux investisseurs d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime.