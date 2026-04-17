Angola: Necuto produit plus de mille tonnes de cacao

Cabinda — Plus de mille tonnes de cacao ont été produites de janvier à décembre de l'année dernière dans la municipalité de Necuto, province de Cabinda.

Cette information a été communiquée à l'ANGOP mercredi par le secrétaire municipal à la Promotion du Développement Économique de Necuto, Domingos Zinga, qui a souligné qu'en 2024, la municipalité avait produit environ 600 tonnes de cacao.

Il a expliqué que les agriculteurs de la région sont davantage incités à produire du cacao à grande échelle en raison de la demande croissante pour ce produit sur les marchés locaux et nationaux.

Le responsable a également indiqué qu'outre le cacao, la municipalité de Necuto se concentre également sur la production de café, tirant parti du potentiel de la région en termes de sols fertiles et de ressources en eau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que l'augmentation des niveaux de production dans cette localité est également liée aux incitations que reçoivent les agriculteurs locaux de la part des autorités, dans le cadre du programme de diversification économique mis en oeuvre par l'Exécutif angolais.

La municipalité de Necuto présente un potentiel agricole important, les principales productions étant le manioc, le maïs, les arachides, les agrumes, le cacao, le café, les haricots, les bananes et les patates douces.