Sénégal: Balance commerciale au pays - Le déficit s'est réduit de près de 50 % en février

Le Sénégal a été performant au mois de février 2026. Avec des exportations qui se chiffrent à 453,1 milliards de FCfa contre 412,6 milliards de FCfa au mois précédent, le déficit commercial a été réduit de plus de 50 %, passant de -112 milliards de FCfa à -60 milliards de FCfa.

Au mois de février 2026, les exportations du Sénégal se chiffrent à 453,1 milliards de FCfa contre 412,6 milliards de FCfa au mois précédent, soit une hausse de 9,8 %. Ces données sont livrées par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie (Ansd) dans son rapport publié hier, jeudi 16 avril 2026. Selon le document, ce résultat s'explique par l'augmentation des ventes à l'extérieur d'or non monétaire (90,7 milliards de FCfa contre 70,2 milliards de FCfa le mois précédent), d'huiles brutes de pétrole (142,3 milliards de FCfa contre 135,0 milliards de FCfa) et de gaz naturel liquéfié (17,8 milliards de FCfa contre 14,6 milliards de FCfa).

Toutefois, la baisse des expéditions de produits pétroliers raffinés (40,7 milliards de FCfa contre 50,9 milliards de FCfa le mois précédent) et de phosphates (2,8 milliards de FCfa contre 4,2 milliards de FCfa) a limité l'ampleur de cette progression. Comparées au mois de février 2025, les exportations s'affaiblissent de 23,4 %. Leur cumul à fin février 2026 s'est établi à 865,8 milliards de FCfa contre 974,5 milliards de FCfa pour la même période de 2025, soit une baisse de 11,2 %. S'agissant des importations du Sénégal, elles s'établissent à 513,2 milliards de FCfa contre 524,8 milliards de FCfa au mois précédent, soit une diminution de 2,2 %.

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Cette baisse fait suite à celle des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (109,3 milliards de FCfa contre 133,0 milliards de FCfa le mois précédent), de métaux communs (17,4 milliards de FCfa contre 28,1 milliards de FCfa), de riz (13,2 milliards de FCfa contre 20,1 milliards de FCfa) et d'autres véhicules terrestres (8,7 milliards de FCfa contre 15,4 milliards de FCfa). Cependant, l'augmentation des achats à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (78,7 milliards FCfa contre 39,0 milliards de FCfa le mois précédent), d'autres matériels de transport (10,6 milliards de FCfa contre 5,5 milliards de FCfa) et des camions et camionnettes (8,8 milliards de FCfa contre 5,3 milliards de FCfa) a limité cette baisse.

Comparées au mois de février 2025, les importations augmentent de 1,1 %. Leur cumul à fin février 2026 s'établit à 1.038,1 milliards de FCfa contre 1.307,4 milliards de FCfa pour la même période de 2025, soit une régression de 20,6 %. Fort de ces indicateurs, le déficit de la balance commerciale s'établit à - 60,1 milliards de FCfa au mois de février 2026 contre -112,2 milliards de FCfa au mois précédent, soit une baisse de 46,4 %.