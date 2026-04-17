Tunisie: ONU/Habitat - 33 projets pour protéger l'archipel de Kerkennah

Un total de 33 projets, dont 14 jugés prioritaires, a été identifié dans le cadre du projet "Soumoud", visant à renforcer la résilience urbaine de l'archipel de Kerkennah face aux effets des changements climatiques, a indiqué la coordinatrice du projet à ONU-Habitat, Mariem Rekik.

Ces projets, élaborés en concertation avec les associations et acteurs locaux, constituent un portefeuille de projets bancables visant principalement à atténuer les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les infrastructures de l'archipel.

L'annonce a été faite lors d'une journée d'échange organisée à Tunis autour du thème « Voies résilientes pour l'adaptation au climat : le projet Soumoud dans l'archipel de Kerkennah en Tunisie », par ONU-Habitat et la municipalité de Kerkennah.

Lancé en février 2024, le projet "Soumoud" (Résilience), déclinaison tunisienne du programme onusien RISE UP, vise à renforcer la résilience urbaine, en particulier à Kerkennah, face à plusieurs risques climatiques majeurs, notamment la montée du niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes, les inondations et les sécheresses.

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À ce stade, le projet a permis la réalisation de deux livrables principaux. Le premier est une évaluation de la vulnérabilité multicouches (MVA), ayant abouti à une base de données géospatiales permettant d'analyser de manière intégrée les pressions liées à l'urbanisation, les risques climatiques et la perte de biodiversité.

Le second est le Plan d'action pour la résilience urbaine (URAP), qui propose une vision stratégique à long terme pour un développement durable et résilient de l'archipel, décliné en une série de projets structurés et de feuilles de route détaillées. Des efforts de mobilisation de financements et de partenariats sont en cours afin de faciliter la mise en œuvre de ce portefeuille de projets.

La coordinatrice du projet a précisé que les initiatives identifiées seront intégrées dans les futurs plans de développement, ainsi que dans le schéma directeur d'aménagement des îles de Kerkennah, dont l'élaboration a été lancée en juillet 2025 par le ministère de l'Équipement.

Le projet "Soumoud" s'inscrit dans le cadre du programme RISE UP, mis en œuvre par ONU-Habitat et financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), aux côtés de plusieurs pays partenaires.

Ce programme vise à mobiliser des investissements à grande échelle afin de renforcer la résilience des communautés urbaines vulnérables et d'améliorer leurs conditions socio-économiques.

En favorisant la coopération entre les niveaux local, régional et international, cette initiative ambitionne également de promouvoir des solutions innovantes, de faciliter l'accès aux financements climatiques et d'aligner les actions locales sur les cadres internationaux de lutte contre les changements climatiques.