Sénégal: Ucad-Ofnac - Un partenariat pour promouvoir l'intégrité dans le milieu académique

Une convention de partenariat a été signée, le 15 avril dernier, entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac). Elle vise, entre autres, à prévenir la corruption, le développement de programmes de formation afin de promouvoir l'intégrité dans le milieu académique.

La salle des Actes du Rectorat de l'Ucad a abrité, le 15 avril dernier, la cérémonie de signature du partenariat entre la première université publique du Sénégal et l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac). L'accord a été paraphé par le recteur de l'Ucad, Pr Alioune Badara Kandji et le président de l'Ofnac, Moustapha Ka. Cette cérémonie marque la formalisation d'un cadre de collaboration durable entre les deux institutions, articulé autour de la prévention de la corruption, du renforcement des capacités et de la promotion de l'intégrité dans le milieu académique sénégalais.

Selon le recteur de l'Ucad, « ce partenariat est un moment qui scelle l'engagement à porter une vision partagée, celle de bâtir une société fondée sur l'éthique, la transparence et l'intégrité dans l'exercice des responsabilités publiques et privées qui nous échoient ». L'Ucad, a-t-il déclaré, en tant qu'institution de référence dans la formation, la recherche et le service à la communauté, s'emploie quotidiennement à former des citoyens compétents et ancrés dans les valeurs qui fondent une société juste.

« À travers cette convention, nous posons les bases d'une coopération ambitieuse et structurée, articulée autour de plusieurs axes majeurs : la sensibilisation des étudiants et des personnels, le développement de programmes de formation, la promotion de la recherche appliquée, ainsi que la production de savoirs et d'outils innovants pour mieux comprendre et combattre les pratiques corruptives », a expliqué le Pr Alioune Badara Kandji.

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Il se réjouit particulièrement de l'intégration prévue de modules transversaux sur l'éthique, l'intégrité et la transparence dans nos parcours académiques. D'après lui, il s'agit là d'un levier fondamental pour « former une nouvelle génération d'acteurs publics et privés, porteurs de valeurs fortes et capables d'impulser un changement durable ».

Le président de l'Ofnac, Moustapha Ka, estime qu'à travers ce partenariat, les deux institutions veulent créer des passerelles durables. L'Ofnac, a-t-il indiqué, considère l'université comme l'un de ses partenaires naturels et privilégiés. « Je m'en réjouis, d'autant plus que cette convention peut ouvrir la voie à une coopération encore plus structurante entre l'Ucad et l'Ofnac. Je veux parler ici de manière particulière de la perspective d'une collaboration ultérieure dans le cadre d'un projet de mise en place d'une académie anticorruption », a confié le président de l'Ofnac.