Afrique: Réseau de trafic de corail - Le procès reporté au 14 mai

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a prononcé, ce jeudi 16 avril 2026, le report de l'affaire dite du « trafic de corail » à l'audience du 14 mai prochain. Cette décision répond à la requête de la défense qui a sollicité un délai supplémentaire pour l'examen approfondi du dossier et la préparation des moyens de défense.

L'affaire, dont les prémices remontent à 2019, porte sur le démantèlement d'un important réseau transnational de contrebande. Les investigations avaient alors permis de saisir des quantités massives de corail, dont la valeur marchande est estimée à plus de cinq millions de dinars.

La liste des prévenus comprend une quarantaine d'individus, de nationalités tunisienne et italienne, poursuivis pour certains en état de liberté et pour d'autres en état de fuite. Lors de cette dernière séance, marquée par la présence du représentant de la Direction Générale des Douanes, trois accusés -- dont un homme d'affaires -- ont comparu libres devant la juridiction.