Tunisie: Bardo - Fin des bennes à ordures sur l'avenue Habib Bourguiba dès le 1er mai

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La municipalité du Bardo va amorcer un véritable virage environnemental sur son artère principale. À compter du 1er mai 2026, les bennes à ordures fixes disparaîtront définitivement de l'avenue Habib Bourguiba au profit d'un système de collecte en « porte-à-porte » strictement réglementé.

Dans un communiqué officiel diffusé ce jeudi, l'autorité locale précise que les propriétaires de cafés, restaurants et commerces devront désormais assurer la gestion de leurs déchets via des conteneurs privés. Ces équipements ne devront être exposés sur la voie publique qu'aux horaires de passage des services de propreté, avant d'être systématiquement réintégrés à l'intérieur des établissements une fois vidés.

L'organisation des rotations a été optimisée pour couvrir l'ensemble de l'activité commerciale avec cinq levées quotidiennes. Le service s'effectuera en matinée à 07h30 et 11h00, se poursuivra l'après-midi à 14h30 et 19h00, pour s'achever par une ultime rotation nocturne à 23h00.

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La municipalité avertit qu'une politique de tolérance zéro sera appliquée afin de garantir le succès de cette transition. Tout dépôt sauvage ou non respect des créneaux horaires fera l'objet de poursuites judiciaires et de mesures légales rigoureuses. Par cette réforme, le Bardo entend valoriser son image de marque et renforcer son attractivité urbaine et touristique en offrant un environnement durablement propre et sain.

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