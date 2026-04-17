Tunisie: Polémique autour des classes préparatoires - Les précisions de la Présidente de la Chambre Nationale des jardins d'enfants et des crèches

La Présidente de la chambre nationale des jardins d'enfants et des crèches, Nabiha Kammoun Tlili, a réagi vivement au récent communiqué du ministère de la Femme concernant les « classes préparatoires ». Selon elle, le manque de précision du texte a engendré une confusion généralisée, laissant craindre une suppression de ces sections alors qu'il ne s'agit que d'un changement de nomenclature.

La responsable syndicale que cette décision répond à une demande historique de la profession afin de rétablir le système de répartition par âge en trois niveaux distincts. Elle a tenu à rassurer les parents et les professionnels en confirmant que l'accueil des enfants de quatre ans se poursuit normalement au sein des établissements, sans aucun changement structurel autre que l'abandon de l'appellation technique contestée.