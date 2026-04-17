Sénégal: Désinformation et IA - Trois jours de formation pour les journalistes de la zone centre à Touba

Du 17 au 19 avril 2026, les journalistes de la cellule Zone Centre de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) sont en formation à Touba. Au programme : techniques de vérification des faits et usage de l'intelligence artificielle dans la production journalistique.

La lutte contre la désinformation et l'initiation à l'intelligence artificielle (IA) sont au coeur d'une session de formation de trois jours qui a démarré le 17 avril 2026 à Touba. Elle réunit les journalistes de la Zone Centre de la CJRS, qui couvre les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine.

La cérémonie de lancement a été présidée par l'adjoint au sous-préfet de Ndame, en présence d'El Hadji Fallou Ndiaye, représentant de la mairie de Touba, principal partenaire de la CJRS pour cette activité.

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Pour Modou Sène, président de la Zone Centre, désinformation et intelligence artificielle sont indissociables. « Dans un monde marqué par une circulation rapide des informations, distinguer le vrai du faux constitue un défi pour les journalistes, particulièrement les jeunes reporters », explique-t-il. D'où la tenue de cette session de formation pour outiller les jeunes reporters sur les techniques de vérification des faits afin de garantir une information fiable. «On est le pont entre l'information et le public», a souligné Mamadou Diagne, président national de la Cjrs.

Parallèlement, selon lui, l'IA est présentée comme un outil désormais incontournable dans le paysage médiatique. « Bien utilisée, elle peut améliorer la production journalistique », estime Modou Sène.

Le représentant du maire, El Hadji Fallou Ndiaye, et l'adjoint au sous-préfet de Ndame, Daouda Mbow, ont salué la tenue de cette session à Touba, où il y a une prolifération de jeunes journalistes. «La propagation des fausses informations peut compromettre la cohésion sociale », a rappelé Daouda Mbow, invitant la CJRS à renforcer davantage les capacités des journalistes.