Tunisie: Economies les plus vulnérables - Appel à la création d'un mécanisme international pour les protéger

Le Gouverneur de la Banque Centrale appelle à la création d'un mécanisme international rapide pour protéger les économies les plus vulnérables.

Lors de sa participation aux Réunions du Printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiennent du 13 au 18 avril 2026, le gouverneur de la Banque Centrale, Zouhair El Nouri, a proposé l'instauration d'un mécanisme international d'intervention rapide. Ce dispositif viserait à protéger les économies les plus exposées aux risques et à leur accorder le temps nécessaire pour absorber les chocs.

Le gouverneur de la Banque Centrale a souligné que la Tunisie, à l'instar de nombreux pays, a fait face à de multiples crises au cours de la dernière décennie et a fait preuve d'une capacité de résilience remarquable. Toutefois, il a précisé que la marge de manœuvre nationale est devenue plus limitée face à des chocs que ces économies ne contrôlent pas.

À cet égard, il a appelé à une réponse internationale collective, plus coordonnée et plus efficace, affirmant que les solutions nationales ne suffisent plus à elles seules.

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« Nous nous endormons sur des crises et nous nous réveillons sur des chocs »

Le gouverneur de la Banque Centrale a estimé que le monde ne vit plus au rythme de crises isolées, mais est entré dans une nouvelle phase caractérisée par des crises permanentes et interconnectées. Il a déclaré à ce sujet : « Nous nous endormons sur des crises et nous nous réveillons sur des chocs ».

Selon un communiqué publié vendredi par la Banque Centrale, il a expliqué que ces crises ne s'estompent plus avec le temps, mais s'aggravent, s'entremêlent et se propagent avec une rapidité sans précédent entre les pays et les marchés, faisant de l'incertitude la caractéristique dominante du système économique mondial.

Bien que la communauté internationale s'accorde sur le diagnostic de ces transformations, le gouverneur de la Banque Centrale a insisté sur le fait que leurs retombées restent inégales. Les économies fragiles supportent le plus lourd fardeau : dans ces pays, les chocs externes se transforment immédiatement en pressions inflationnistes, en baisse des réserves et en perturbations des taux de change, faisant en sorte que « les crises des autres deviennent les nôtres ».

Vers un nouveau rôle pour le FMI

Il a souligné la nécessité de faire évoluer le rôle du FMI pour inclure, au-delà de la gestion des crises, les domaines de l'anticipation, de la prévention et de la limitation de la contagion dans un environnement international de plus en plus complexe. Il a également insisté sur l'importance d'intégrer les facteurs géopolitiques, énergétiques et logistiques au cœur de l'analyse économique et financière, ces derniers étant devenus des déterminants majeurs de la stabilité.

Enfin, le gouverneur a précisé que les économies fragiles ne demandent pas de privilèges particuliers, mais plutôt un « système international plus juste et équilibré », leur offrant le temps et l'espace nécessaires pour absorber les chocs, poursuivre les réformes et bâtir un avenir économique plus durable.

Il est à noter que les Réunions du Printemps 2026 du FMI et de la Banque mondiale se déroulent cette année sous le thème : « Bâtir la prospérité par les politiques publiques ». Les discussions portent sur des réformes visant à soutenir la création d'emplois, stimuler l'investissement privé et renforcer la croissance économique.