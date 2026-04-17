Madagascar: RUGBY À XV - TOP 20, Rosa Club et FTAT disputent une place en Top 12

Le premier match des demi-finales du Top 20, championnat de Madagascar de rugby à XV masculin, opposera le Rosa Club et le FTAT, deux équipes sérieusement prétendantes à la montée en Top 12.

Le championnat de Madagascar de rugby à XV élite fédérale 2 masculin, appelé aussi Top 20, entre dans sa phase décisive. Les matchs du dernier carré, ou demi-finales, se jouent ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Ils opposeront le Rosa Club de l'Imerina, ou RCI, au FTAT, le Fikambanan'ny Tanora Anosibe Tsena, à partir de 12 heures, suivi du duel entre le CRAI d'Ambalavao et le RCSA d'Anosibe à 14 heures.

Pour les quatre clubs, l'enjeu est clair : une place en finale, avec, à la clé, une montée directe en Top 12 pour le futur champion. Le finaliste malheureux, quant à lui, devra passer par un barrage face au 11e du Top 12 pour espérer accéder à l'élite. Dans ce contexte, chaque détail aura son importance sur la pelouse d'Andohatapenaka.

Le Rosa Club de l'Imerina aborde ce rendez- vous avec ambition et une dynamique positive. Fondé en 1960, ce club emblématique du rugby malgache célèbre cette année ses 65 ans d'existence, avec en ligne de mire un retour durable parmi l'élite.

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« Accéder au Top 12 serait le plus beau cadeau pour cet anniversaire », souligne Jean Aristide Ralaimampionona, coordinateur du club.

FTAT, l'expérience au service du retour

Sur le plan sportif, le RCI a répondu présent. Après avoir dominé le XV FA en huitièmes de finale (26-22), il a confirmé en quarts de finale face au FBM de Bemasoandro (17-9). Une progression maîtrisée qui illustre la solidité et la cohésion d'un groupe bien structuré.

L'histoire du club rappelle aussi sa capacité à rebondir : relégué en 1975, il avait retrouvé l'élite en 1997, année où il avait même atteint la finale nationale, s'inclinant face au TAM Anosibe.

Tahiana Herizo Randrianarisoa, l'entraîneur de Rosa, est confiant : « Notre principe de jeu repose sur une défense solide et, une fois lancés en attaque, nous ne nous arrêterons qu'après avoir marqué un essai. »

En face, le FTAT Anosibe n'a rien d'un outsider. Ancien pensionnaire du Top 12, relégué en 2024, le club entend bien retrouver sa place au sommet dès cette saison. Son parcours jusqu'ici est convaincant : une victoire serrée contre le FTAM en huitièmes de finale (19-17), suivie d'un large succès face au JSTA Ambondrona en quarts de finale (32-9).

Le président du club, Mamy Tahiana Félicien, affiche une confiance mesurée, mais déterminée : « Nous nous battrons pour remporter cette demi-finale. Nous avons une bonne défense, des trois quarts solides et des plaqueurs prêts à stopper nos adversaires. »

Au-delà des individualités, ce sont deux projets sportifs qui s'affrontent : celui d'un club historique en quête de renaissance et celui d'une formation récemment reléguée, déterminée à rebondir immédiatement. Dans l'autre demi-finale, programmée à 14 heures sur la même pelouse, le CRAI d'Ambalavao croisera le fer avec le RCSA d'Anosibe. La journée de dimanche sera décisive pour les quatre équipes, qui joueront bien plus qu'un simple match : une place parmi l'élite.