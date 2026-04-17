Burkina Faso: Royaume du Gulmu - Le roi Untaanba a tiré sa révérence

16 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Joanny SOW

Le 32e roi du Gulmu, Untaanba, s'est éteint, le 12 avril 2026. Dans un communiqué, hier mercredi 16 avril 2026, le Gouvernement du peuple a salué la mémoire d'une figure emblématique de la chefferie coutumière et présenté ses sincères condoléances à la cour royale, à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble des populations du royaume.

Intronisé le 15 mai 2020, le 32e roi du Gulmu, Untaanba a tiré sa révérence, le 12 avril 2026, selon des sources proches de la cour royale. Issu de la lignée de Yenkouali, le souverain aura régné près de six ans à la tête du royaume, période durant laquelle il s'est illustré par son engagement en faveur de la cohésion sociale et de la préservation desvaleurs culturelles.

Dans un communiqué publié le mercredi 16 avril 2026, le gouvernement a précisé que le roi Untaanba, dont le nom signifie « le rassembleur » en Gourmantchéma, « a mis son autorité morale au service de la médiation sociale et de la sauvegarde de l'identité culturelle des populations gourmantché ». L'Exécutif a, par ailleurs, salué la mémoire d'une figure emblématique de la chefferie coutumière, qui « a oeuvré durant son règne à la paix, au vivre-ensemble et à la résilience des populations du Gulmu ». En cette circonstance douloureuse, les autorités ont exprimé leur compassion et présenté leurs sincères condoléances à la cour royale, à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble des populations du royaume.

Dans la tradition gourmantché, c'est tout un mystère qui entoure les rites funéraires pour l'ultime voyage du roi. Pascal Thiombiano, descendant de l'une des plus anciennes lignées du Gulmu, les Tinintuoriba, a expliqué que les obsèques du roi sont faites le jour de son intronisation. Il a ajouté qu'après la disparition de l'autorité coutumière, seuls les notables procèdent à sa sépulture dans la discrétion totale.

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A l'annonce de la disparition du roi Untaanba, conformément à la tradition du Gulmu, le marché central de Fada N'Gourma s'est fermé en signe de deuil.

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