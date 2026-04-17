Burkina Faso: Lutte contre la drogue - 13 kilogrammes de canabis saisis, 217 personnes interpellées

Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, l'Unité anti-drogue (UAD) de la Direction de la police judicaire (DPJ) de la Police nationale a engagé, depuis quelques temps, une vaste opération d'envergure contre le fléau de la drogue qui menace la santé de notre jeunesse, de nos centres de formation et, partant, fragilise la sécurité de nos communautés.

Cette offensive contre la drogue vise à combattre sans relâche la vente et la consommation illicites de stupéfiants afin de porter des coups décisifs aux réseaux de trafic et à mettre un terme aux activités criminelles qui alimentent l'insécurité dans nos quartiers et villes.

Plusieurs secteurs de Ouagadougou ont été intensivement parcourus et contrôlés, parmi lesquels les quartiers Koulouba, Saaba, Patte d'Oie, Nagrin, Katre Yaar, Zone Une, Tanghin, Tampouy et Pissy. Ces actions de terrain ont permis de découvrir, démanteler, détruire, assainir et sécuriser de nombreuses zones de consommation communément appelées « ghettos ».

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A ce jour, ce sont 217 personnes qui ont été interpellées pour des faits liés à la détention, à la consommation, à la vente et au trafic de drogues, dont 57 vendeurs et revendeurs ainsi que trois trafiquants de drogue. Tous ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes et la plupart ont déjà bénéficié de mesures alternatives telles que des travaux d'intérêt général à la brigade Laabal et dans d'autres structures appropriées. Relativement au mode opératoire utilisé qui était structuré, rapide et particulièrement discret, les consommateurs se regroupaient et s'installaient dans les « ghettos », devenus de véritables points de rendez-vous pour les transactions illicites.

Dès que l'affluence devenait suffisante, les vendeurs y effectuaient des incursions brèves et ciblées et, en quelques minutes seulement, procédaient à la distribution des substances stupéfiantes en échange d'argent, avant de se retirer aussitôt. Ce système reposait sur des passages fréquents et répétitifs, parfois à intervalles réguliers, permettant d'assurer un approvisionnement continu. Les échanges se faisaient avec une extrême rapidité et une grande mobilité avec l'usage de motocyclettes afin de limiter les risques d'interpellation.

Grâce à la collaboration des populations, les investigations menées au cours de l'opération ont permis de saisir 13 kilogrammes de cannabis, deux véhicules, un tricycle, plusieurs dizaines de motos et du numéraire. La Police nationale réitère ses remerciements aux populations grâce à qui, ces résultats ont été atteints. Elle les invite à davantage collaborer avec les forces de sécurité afin de poursuivre cette lutte avec fermeté car, la réussir, c'est aussi protéger notre jeunesse, c'est préserver nos familles et c'est bâtir un environnement plus sûr pour tous sans drogue.

Pour terminer, elle invite l'ensemble des citoyens, en particulier les parents d'élèves et les responsables des établissements scolaires, à faire preuve de vigilance et à dénoncer tout cas suspect aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010, afin de contribuer à préserver l'avenir de nos enfants. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !