Afrique: Promotio - Des acheteurs internationaux au salon du tourisme

L'ITM 2026 et l'IHM se tiendront du 11 au 14 juin au CCI Ivato. L'événement vise à valoriser le tourisme et l'artisanat de Madagascar.

La 12e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM) et la 3e édition de l'International Handicraft Fair Madagascar (IHM) se tiendront du 11 au 14 juin 2026 au CCI Ivato. Ces deux salons s'annoncent comme une véritable opportunité pour les secteurs du tourisme et de l'artisanat.

Des acheteurs internationaux sont attendus à cet événement, selon l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM). La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lucie Vololoniaina, a, par ailleurs, indiqué que cette double manifestation contribuera à renforcer l'attractivité de Madagascar. Elle vise, en effet, à promouvoir la Grande Île comme une destination de choix sur le marché touristique, tout en mettant en avant ses principaux atouts touristiques et artisanaux.

Cette rencontre réunira les principaux acteurs du tourisme et de l'artisanat autour d'échanges, de partages d'expériences et de la valorisation des savoir-faire. L'événement ouvre, par ailleurs, la voie à de nouvelles opportunités d'affaires et de partenariats.

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Riche

Pas moins de 500 exposants participeront à cette édition, qui devrait attirer environ 25 000 visiteurs, contre 22 000 lors de la dernière édition, selon le directeur général de l'ONTM. Le programme s'annonce riche, avec 50 éductours, des centaines de rencontres B to B et de nombreux échanges avec des experts, aussi bien nationaux qu'internationaux.

La première cérémonie de signature des conventions de partenariat avec les sponsors et partenaires de l'ITM et de l'IHM s'est tenue hier à la Cité des cultures à Antaninarenina.