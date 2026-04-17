Madagascar: Déplacement présidentiel - Toliara se prépare à l'accueil du Chef de l'État

La ville de Toliara est en effervescence en vue du déplacement sur place du colonel Michaël Randrianirina. Une visite qui pourrait avoir des allures de démonstration de force politique.

En effervescence. La ville de Toliara baigne dans une ambiance particulière depuis le début de la semaine dans le cadre des préparatifs du festival du Tsapiky. Toutefois, dans les spots publicitaires diffusés à la radio et à la télévision locale, ainsi que les sono-mobiles qui sillonnent la ville du Soleil, c'est surtout la visite du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, sur place, à l'occasion de cet événement, qui est mise en avant.

À entendre les spots publicitaires, mais également aux échos des préparatifs sur place, les habitants de Toliara comptent réserver un accueil festif au locataire d'Iavoloha. Un accueil en fanfare est prévu dès sa descente d'avion, en début d'après-midi. L'ambiance de fête se poursuivra ensuite devant l'Alliance française de la ville, où une stèle marquant l'inscription de la musique Tsapiky au patrimoine culturel immatériel de l'humanité est prévue d'être inaugurée.

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« Une marche culturelle », jusqu'au stade d'Andaboly, également dénommé stade maître Kira, devrait s'ensuivre. Dans ce stade se tiendra un spectacle populaire où les grands noms du Tsapiky se succéderont aujourd'hui et demain. Des séries de visites et d'inaugurations seraient également au programme de l'officier supérieur.

Démonstration de force

Après celui de novembre, où il a présidé le Vez'tival qui met à l'honneur la culture Vezo, il s'agira du second déplacement du colonel Randrianirina dans la ville du Soleil depuis sa prise de pouvoir.

Originaire de la région Androy, le fait que l'officier supérieur soit le premier Chef d'État issu de la province de Toliara est martelé par les dignitaires de cette partie du pays. Cette seconde visite du locataire d'Iavoloha dans la capitale de la région Atsimo Andrefana intervient, par ailleurs, dans une conjoncture où lui et l'administration de la Refondation sont sous les feux des critiques d'une partie conséquente de l'opinion publique.

Des sources sur place indiquent que les tenants du pouvoir comptent faire de ce déplacement présidentiel à Toliara « une démonstration de force politique » et de la popularité du colonel Randrianirina. Ils comptent ainsi faire corps derrière le colonel Randrianirina. Pour l'occasion, plusieurs membres du gouvernement sont déjà sur place depuis hier et plusieurs sont encore attendus ce jour.

Les députés seront également nombreux. Bien que la Gen Z réclame la dissolution de la Chambre basse, le Président de la Refondation semble avoir fait le choix de faire des membres de cette institution son socle politique. À Fianarantsoa, ensuite à Ihosy, il y a quelques jours, une légion de députés a fait partie de sa suite. Il leur a même demandé d'arborer fièrement leur écharpe de parlementaires.