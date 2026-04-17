Madagascar: Travail - Des jeunes souffrent du sous-emploi

« Des difficultés persistent autour de l'accès à l'emploi, souvent liées à un décalage entre les compétences disponibles et les aspirations professionnelles », constate Tiavina Ny Anjara de Flash Events, à l'occasion d'une rencontre avec la presse en préparation du Salon Asa-Formation et Emploi 2026, tenue hier dans la salle de réunion de la CNAPS, aux 67 Ha.

Kenny Rantoniaina fait partie de ces nombreux jeunes confrontés au sous-emploi. Titulaire d'une licence en gestion, il peine toujours à décrocher un poste, 1 an après la fin de ses études. « Trouver un emploi est devenu difficile. J'ai des diplômes, mais les postes sont rares, et les entreprises exigent souvent plus de 2 ans d'expérience », confie-t-il. Comme lui, près de 70 % des personnes sans emploi sont des jeunes.

Un constat partagé par d'autres. Miotisoa, âgée d'une vingtaine d'années, diplômée en communication, enchaîne les stages non rémunérés sans perspective d'embauche. « On nous demande de l'expérience, mais personne ne veut nous donner notre chance », déplore-t-elle.

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De son côté, Andry, titulaire d'un diplôme en informatique, dit avoir revu ses ambitions à la baisse. « J'ai postulé dans plusieurs entreprises, sans réponse. Aujourd'hui, je fais de petits travaux pour subvenir à mes besoins », explique-t-il.

Pistes concrètes

Face à ces situations, le salon Asa-Formation et Emploi ambitionne ainsi de créer un espace de rencontre directe entre les demandeurs d'emploi et les entreprises.

« Prévu du 23 au 25 avril au Palais des sports Mahamasina, ce rendez-vous s'adresse à un large public, dont des étudiants, des jeunes en quête d'orientation professionnelle ou encore des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi », poursuit Tiavina Ny Anjara de Flash Events.

Au programme, des sessions de speed recruiting pour faciliter des recrutements de masse, mais aussi des recrutements stratégiques visant des profils salariés, y compris des cadres. Les candidats auront la possibilité de postuler dans divers domaines d'activité.

L'événement entend également répondre aux hésitations de nombreux jeunes, freinés par la peur, la timidité ou le manque de repères dans leur parcours professionnel, en leur offrant des pistes concrètes d'orientation.

Centres d'appels, banques et autres secteurs d'activité seront représentés à travers une cinquantaine de stands. Entre deux mille à trois mille visiteurs sont attendus chaque jour, durant les trois jours.

Pour de nombreux jeunes, l'espoir d'une insertion durable repose désormais autant sur ces espaces d'échange que sur une évolution des pratiques de recrutement.

L'événement est organisé sous le haut parrainage du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, en collaboration avec l'Office national de l'emploi et de la formation (ONEF), la Direction générale de la promotion de l'emploi (DGPE) et en partenariat avec la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (FHORM).