Madagascar: RN2 - Les chantiers interminables éreintent les usagers

Travaux d'enrobage à Antsampanana sur la RN2, les usagers subissent de longues attentes. Le trafic est ralenti, avec des blocages dépassant parfois deux heures.

Face aux travaux d'enrobage à Antsampanana, sur la route nationale principale RNP 2, les usagers doivent prévoir plusieurs heures d'attente depuis quelques jours. Le trafic tourne au ralenti. Les attentes sont interminables et dépassent souvent deux heures. De longues files de véhicules, dont des taxis-brousse, s'étirent le long de la route.

C'était le cas mercredi après-midi, vers 14 heures, à l'entrée d'Antsampanana, au début du chantier. Des engins procédaient au décapage de la chaussée. La circulation était totalement fermée pendant les travaux. Aucune circulation alternée n'était organisée, contrairement à d'autres chantiers sur la RN 2, entre Antananarivo et Moramanga. La situation a suscité l'impatience des usagers, déjà bloqués depuis plusieurs heures.

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À l'autre extrémité du chantier, les travaux de bitumage devant la station-service ont conduit les responsables à interrompre la circulation afin de sécuriser la zone et de préserver les travaux en cours. « Les trois camions-bennes devaient charger de la terre de remblai, puis la déverser un peu plus loin. Le passage a été fermé pour éviter les accidents et les perturbations », a expliqué une responsable des panneaux « go-stop », postée du côté opposé du chantier. Après discussion, le chef de chantier installé près de la station-service a toutefois accepté d'ouvrir temporairement le passage à quelques véhicules.

Colère

Le projet de développement durable du secteur routier à Madagascar, financé par la Banque mondiale sur cette route nationale, avance très lentement et semble interminable. Il risque de ne pas être achevé dans les délais, d'autant que les temps de prise ne sont pas toujours respectés sur ces tronçons. À ce rythme, les reprises de travaux pourraient se multiplier.

Aujourd'hui, les travaux d'entretien périodique de la route nationale principale RNP 2, reliant Antananarivo à Toamasina, atteignent la portion très dégradée entre Antsampanana et la capitale betsimisaraka. Le lot n° 1, qui concerne l'axe Moramanga-Toamasina, est prévu pour une durée contractuelle de 115 semaines. Les travaux ont pourtant débuté depuis longtemps.

Les longues attentes provoquent la colère des usagers et des conducteurs depuis plusieurs semaines. « Nous constatons une mauvaise organisation dans la coupure de la circulation sur ces portions en travaux. Les techniciens devraient réaliser les travaux la nuit ou instaurer une circulation alternée, au lieu de couper la route pendant des heures. Nous avons des rendez-vous à Antananarivo et nous avons quitté Toamasina à 7 heures du matin. Or, le tronçon jusqu'à Brickaville est encore dans un état déplorable. La RNP 2, sur 103 km, est catastrophique sur une grande partie. Nous avons effectué le trajet en plus de quatre heures et, arrivés à Antsampanana, nous avons encore attendu plus de deux heures à cause des travaux. »

« L'État doit trouver une solution », lance un homme d'affaires, très remonté. Les usagers dénoncent des pertes de temps considérables et des préjudices économiques importants. Le trajet Antananarivo-Toamasina, long de 349 km, autrefois réalisable en six heures, relève désormais du souvenir. La portion la plus éprouvante commence surtout à partir de Brickaville, traverse Ampasimadinika et Ambodimbonara, avant d'atteindre Toamasina.