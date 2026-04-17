Madagascar: Fiscalité - La Loi de finances 2026 au centre des échanges

La Direction générale des impôts (DGI) et le cabinet Cecom organisent, vendredi 24 avril 2026, au restaurant Le Pavé, une Journée de la fiscalité consacrée à la Loi de finances 2026. Cette rencontre vise surtout à clarifier plusieurs dispositions qui suscitent encore des interrogations au sein des entreprises.

Quatre points seront abordés au cours de cette journée. La facturation électronique ouvrira les échanges, avec une intervention de Zoniaina Rakotomalala, chef du Service du pilotage et de la coordination. Le Registre UBO et les prix de transfert seront ensuite traités par Harison Rivo Andrianirina, chef du Service de la fiscalité internationale, aux côtés de Noris Rakotoniaina, inspecteur des impôts. Enfin, l'imposition de la plus-value en cas de cession indirecte sera présentée par Tianamanambina, chef du Service de la législation fiscale.

La DGI souhaite apporter des précisions sur des dispositions fiscales qui soulèvent encore des interrogations chez les opérateurs économiques. La participation de hauts responsables de l'administration fiscale traduit cette volonté de dialoguer directement avec les entreprises, de lever les ambiguïtés et de limiter les risques d'erreur dans l'application des textes.

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Cette journée offrira aux participants l'occasion de poser leurs questions et de mieux cerner les nouvelles obligations prévues par la Loi de finances 2026. Pour les entreprises, l'objectif est de sécuriser leurs pratiques fiscales, d'éviter les mauvaises interprétations et de se conformer plus sereinement aux exigences de l'administration.