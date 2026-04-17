Madagascar: Football - PFL, les play-offs croisés bientôt décisifs

La phase de conférences de la Pure Play Football League prendra fin en avril. Le championnat entamera les play-offs vers début mai.

Dernière ligne droite. Il ne reste plus que deux journées de la phase des conférences. Le championnat procédera ce week-end à l'avant-dernière journée, la 11e pour la conférence Nord et la 13e pour le groupe du Sud. Après la phase de poules en aller et retour, les quatre équipes les mieux classées de chaque conférence poursuivront l'aventure en play-offs. Place bientôt aux quarts de finale qui se joueront à élimination directe, en aller et retour.

Le leader de la conférence Nord jouera contre le quatrième de la poule Sud et le premier de la conférence Sud croisera le quatrième du groupe du Nord. Le dauphin de la conférence Nord affrontera le troisième de l'autre poule et le second du Sud contre le troisième du Nord. « L'équipe la moins bien classée recevra le match aller et celle la mieux classée accueillera le match retour (...) Les buts marqués à l'extérieur ne sont pas pris en compte. En cas d'égalité après les matchs aller et retour, les deux formations procéderont de suite à la séance de tirs au but. Il n'y aura pas de prolongation », explique le secrétaire général de l'association des clubs de football élite de Madagascar (CFEM), Stanislas Rakotomalala. Ce sera pareil pour les demi-finales qui se disputeront elles aussi en aller et retour. Ce sera en finale qu'il y aura une prolongation avant les tirs au but, en cas d'égalité.

En cas d'égalité

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Pour les clubs qui ne sont pas qualifiés en phase finale, ils joueront les play-outs en formule poule des As. Les équipes classées huitièmes de chaque conférence seront reléguées en Ligue 2. Compte tenu qu'il ne reste plus que sept équipes dans le groupe du Nord après le désistement de l'AS Fanalamanga en début du championnat, aucune des sept ne sera reléguée.

Pour le cas de la conférence Sud, la lanterne rouge à l'issue de la phase de conférence sera reléguée. Le secrétaire général du CFEM a également éclairé le cas du match litigieux entre Antimo Record et AS Sainte Anne à Toliara : « la commission d'homologation a pris la décision de déclarer forfait l'AS Sainte Anne pour refus de jouer et la victoire est revenue à l'équipe hôte ».

Les matchs aller des quarts de finale sont programmés les 9 et 10 mai et ce retour les 23 et 24 mai. Les demi-finales aller sont prévues les 6 et 7 juin et celles retour les 20 et 21 juin. Et la grande finale se tiendra le 28 juin ou le 5 juillet. L'heureux club champion représentera le pays à la Ligue des champions africaine.