Madagascar: Électricité - Les longues coupures de courant refont surface

Les coupures d'électricité ont repris dès les premières heures de la matinée dans plusieurs quartiers de la capitale ces derniers jours. Une situation qui désorganise de nombreux ménages, déjà confrontés à une instabilité persistante du réseau.

Les impacts se font immédiatement sentir

« Nous avions l'habitude de nous baigner à l'eau chaude, mais ce n'était pas possible avec la coupure matinale du courant », confie Raharison, résident à Ambohimalaza. D'autres évoquent des tâches domestiques perturbées, à l'image du repassage ou de la préparation des repas, désormais tributaires des rares moments de retour du courant.

Les activités professionnelles ne sont pas épargnées. Certains travailleurs indépendants se retrouvent directement pénalisés.

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« Je travaille depuis la maison et, sans courant, tout est à l'arrêt. Cela impacte directement mes revenus », témoigne Andry, graphiste freelance. Pour d'autres, l'adaptation devient une routine contrainte : « On s'organise comme on peut, mais ces coupures imprévisibles compliquent vraiment la vie », résume Fanja. Les interruptions, souvent soudaines, compliquent ainsi l'organisation du travail, en particulier pour ceux dépendants de l'électricité.

De son côté, la compagnie nationale de distribution d'eau et d'électricité, la Jirama, évoque un déclenchement lié à un problème technique. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'un délestage programmé.

Face à ces perturbations à répétition, les usagers restent dans l'attente de solutions durables, espérant un retour rapide à une fourniture d'électricité stable et prévisible.