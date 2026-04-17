Madagascar: Transaction - Le compte bancaire et le mobile money reliés

Il est désormais possible d'effectuer des transferts d'argent entre le mobile money et les comptes bancaires auprès de la BGFI Bank. Les comptes bancaires de cette banque et les comptes d'Airtel Money sont connectés. «Les utilisateurs peuvent effectuer des transferts d'argent depuis leur compte bancaire vers leur portefeuille Airtel Money via l'application BGFI Mobile, de manière instantanée et sécurisée, et de transférer des fonds depuis Airtel Money vers leur compte bancaire BGFI via le code USSD 4365#, en toute simplicit», selon Airtel Madagascar, hier, lors du lancement officiel du service Mbaking entre Airtel Money et BGFI Bank.

Ce service établit une connexion directe entre les comptes Airtel Money et les comptes bancaires BGFI. Il permet une mise à disposition automatique pour les clients déjà détenteurs des deux comptes. Il offre des transactions rapides, sécurisées et sans frontière, en permettant d'envoyer et de recevoir de l'argent, où que l'on soit et à tout moment. Aucune démarche de souscription supplémentaire n'est nécessaire pour effectuer cette opération.

«Airtel Money est le seul service de mobile money intégré au sein de l'application BGFI Mobile. Ce service de Mbanking a pour objectif de rapprocher les services financiers de la population. Il s'agit d'une étape importante dans le développement d'un service financier à la fois simple, rapide et sécurisé, au service de tous », Heritiana Andrianalisoa, directeur général d'Airtel Money Madagascar.