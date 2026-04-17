Madagascar: Basketball - 5x5, MB2ALL, GNBC, MBC et Ascut dictent le rythme à Antsirabe

Après quatre journées particulièrement intenses, la phase 1 du championnat de Madagascar N1A de basketball, zone Centre, entre dans sa dernière ligne droite à partir d'aujourd'hui à Antsirabe, après une journée de repos jeudi. Un petit bilan s'impose avant les phases finales qui se profilent.

Portés par leurs performances solides, MB2ALL, JEA, Ankaratra et JCBA en embuscade chez les dames, ainsi que GNBC, MBC, Ascut et Cosfa chez les hommes se placent en position favorable pour décrocher leur ticket pour les demi-finales prévues ce week-end. Depuis le coup d'envoi de la compétition, les douze formations engagées - six féminines et six masculines - ont offert des rencontres disputées et engagées. Au fil des journées, certaines équipes ont su tirer leur épingle du jeu et prendre une option sur la qualification.

Chez les dames, MB2ALL Analamanga domine nettement les débats. Invaincue après quatre sorties, la formation affiche une maîtrise collective impressionnante et confirme son statut de favorite. JEA Vakinankaratra suit avec trois victoires, tandis qu'Ankaratra et JCBA Analamanga restent au contact dans la course au dernier carré. En bas de classement, EBF Haute Matsiatra et Varsity Anosy devront réaliser un exploit pour espérer se relancer.

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Dans la catégorie masculine, GNBC Analamanga occupe la première place, à égalité avec MBC Atsinanana et Ascut Atsinanana. Cependant, GNBC se distingue grâce à une meilleure différence de points, signe de sa régularité. Cosfa Analamanga reste en embuscade, tandis que Fandrasa Haute Matsiatra et SBC Vakinankaratra voient leurs chances de qualification se réduire.

À l'approche des dernières rencontres de cette phase 1, la pression monte d'un cran. Les équipes jouent désormais leur avenir dans la compétition, avec en ligne de mire une qualification pour les demi-finales programmées à partir de samedi.

Dans ce contexte, MB2ALL et GNBC tenteront de confirmer leur domination et d'aborder la phase finale avec confiance. Mais derrière eux, la lutte s'annonce acharnée pour compléter le tableau des qualifiés. Chaque possession, chaque panier pourrait faire la différence dans ce sprint final.

Classements provisoires après quatre journées

Dames : 1- MB2ALL Analamanga (4 V, 8 pts), 2- JEA Vakinankaratra (3 V, 7 pts), 3- Ankaratra Vakinankaratra (2 V, 6 pts), 4- JCBA Analamanga (2 V, 6 pts), 5- EBF Haute Matsiatra (1 V, 5 pts), 6- Varsity Anosy (0 V, 4 pts).Hommes : 1- GNBC Analamanga (3 V, 7 pts), 2- MBC Atsinanana (3 V, 7 pts), 3- ASCUT Atsinanana (3 V, 7 pts), 4- COSFA Analamanga (2 V, 6 pts), 5- Fandrasa Haute Matsiatra (1 V, 5 pts), 6- SBC Vakinankaratra (0 V, 4 pts).