Congo-Kinshasa: Trois morts par noyade en cinq jours après les crues à Luiza au Kasaï-Central

Trois personnes ont perdu la vie en l'espace de cinq jours dans la rivière Lulua, en territoire de Luiza, au Kasaï-Central, sur l'axe routier reliant Luiza à Muene-Ditu. En cause selon des sources locales qui rapportent les faits ce vendredi 17 avril, les fortes pluies qui s'abattent dans la région et les inondations ayant submergé la passerelle installée sur cette rivière.

Les pluies récurrentes ont provoqué la montée des eaux de la rivière Lulua, sortie de son lit ces derniers jours.

Cette crue a entraîné la noyade d'un homme dans le groupement de Zana Muyero, ainsi que de deux autres personnes dans le groupement de Zana Kajimbi Katshuru.

Face à la gravité de la situation, la société civile locale appelle le gouvernement central à intervenir en urgence pour construire un pont durable.

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Un axe paralysé

La submersion de la passerelle rend désormais difficile la circulation des personnes et des biens sur cet axe stratégique reliant le territoire de Luiza à la ville de Muena Ditu, via la province de la Lomami, rapportent des témoins.

La population se retrouve partiellement enclavée, avec des conséquences économiques et sociales déjà perceptibles.

Paulin Nkongolo Nsaka, coordonnateur de la Nouvelle société civile congolaise à Luiza, estime qu'un pont permettrait de sécuriser durablement la traversée et d'éviter de nouveaux drames.

« Nous sollicitons l'implication du gouvernement national afin de nous construire des ponts car nous sommes enclavés totalement. Il n'y a pas de traversées compte tenu des inondations. Mais si on avait des ponts, on n'allait pas subir de pareilles conséquences », a-t-il déclaré.

Traversée interdite jusqu'à nouvel ordre

Face au danger, l'administrateur du territoire de Luiza a interdit toute traversée de la rivière jusqu'à la décrue des eaux.

En attendant, les habitants restent confrontés à de nombreuses difficultés, tandis que la société civile redoute de nouvelles pertes humaines si aucune solution durable n'est trouvée rapidement.