Madagascar: Pétangue - Coupe de Madagascar, dernier test pour le tournoi de la zone 4

Deux saisons successives. La ville d'Antsirabe abritera encore une fois la Coupe de Madagascar des épreuves en triplettes. Ce sera le dernier test en vue de la participation malgache au premier tournoi de la zone 4 qui aura lieu à Maurice du 27 avril au 3 mai. Madagascar compte présenter deux formations à cette joute régionale.

La version 2026 de la Coupe nationale s'étalera du vendredi 17 au 19 avril sur l'avenue de la Gare à Antsirabe. La Fédération sport-boules malgache exige désormais le port d'une tenue de sport et de maillots homogènes à ce sommet national qui est réservé uniquement aux licenciés.

Quatre catégories seront concernées, en l'occurrence les seniors hommes, dont les prix s'élèvent à 3 millions d'ariary pour le trio vainqueur, 1 million pour l'équipe classée deuxième et 500 000 ariary pour la triplette troisième, en plus des trophées. Les vainqueurs en triplettes dames, jeunes et vétérans gagneront, quant à eux, 750 000 ariary de prime par équipe. Les deuxièmes obtiendront 300 000 ariary, contre 200 000 ariary pour les équipes qui compléteront le podium.

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Les inscriptions sont clôturées. La réunion technique et le tirage au sort ont eu lieu hier soir. La cérémonie d'ouverture et le lancement du bouchon sont prévus ce jour à 9 heures.