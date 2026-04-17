Madagascar: Vontovorona - Treize bandits recherchés après un raid nocturne

Une vidéo de surveillance a mis au jour une attaque à main armée à Vontovorona. La gendarmerie, désormais sur la piste des assaillants, intensifie ses recherches.

Les recherches se poursuivent alors que la gendarmerie tente de retrouver treize individus armés, en fuite depuis l'attaque survenue dans la nuit du 7 au 8 février, vers 23 h 30, à Vontovorona.

À cette heure, un appel d'urgence a signalé des malfaiteurs escaladant le portail d'une habitation située à 3 km du poste de gendarmerie. Les forces de l'ordre ont immédiatement dépêché quatre éléments en patrouille, accompagnés d'un officier. Les brigades voisines ont été alertées.

À l'arrivée de l'équipe, les assaillants se sont dispersés et ont pris la fuite en direction d'Ambatomirahavavy. Ils étaient munis d'un fusil de chasse et d'une arme de guerre de type fusil d'assaut chinois. Avant de s'échapper, ils ont forcé un local de stockage et emporté un ordinateur portable, un sac à dos contenant divers effets, une somme de 100 000 ariary, ainsi qu'un bijou en argent. Aucun blessé n'a été signalé.

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Coups répétés

Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier partiellement certains suspects, ce qui pourrait orienter les investigations. L'enquête a été confiée au poste territorial d'Antanety II.

Un habitant du quartier raconte avoir été réveillé par des bruits inhabituels. « J'ai entendu des coups répétés contre le portail et des voix agitées. Lorsque les gendarmes sont arrivés, les bandits ont pris la fuite. Nous n'avons pas dormi de la nuit, craignant leur retour », rapporte-t-il.

Un autre riverain affirme avoir aperçu les assaillants. « Ils étaient nombreux, armés, et semblaient agir avec méthode. J'ai vu les gendarmes tenter de les intercepter, sans succès. Depuis, l'inquiétude demeure. On espère que la population collaborera avec les forces de l'ordre pour les retrouver », indique-t-il, soulignant l'appel lancé par les autorités.

La brigade de gendarmerie de Fenoarivo invite la population à coopérer afin de sécuriser les quartiers. Toute information relative à cette attaque peut être transmise, de manière confidentielle, au commandant, au 034 14 009 56, ou au poste de Vontovorona, au 034 14 019 93.