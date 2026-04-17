Madagascar: Festival TSAPIKY - Toliara attend vingt mille spectateurs

Toliara se prépare à accueillir une foule exceptionnelle. Près de 20 000 personnes sont attendues les 17 et 18 avril pour le Festival Tsapiky, un événement majeur organisé par le Ministère de la Communication et de la Culture (MCC), qui met à l'honneur cette musique emblématique du Sud-Ouest de Madagascar. Entre cérémonies officielles, carnaval culturel et concerts géants, la ville s'apprête à vibrer au rythme d'un rendez-vous historique.

Le temps fort de la journée de ce jour débutera à 14 heures avec l'arrivée du Président de la République à l'aéroport, accueilli par la population. Après une série de discours, le cortège se dirigera vers le bord de mer avant de se poursuivre à pied jusqu'au site d'inauguration d'un tsangambato, une sculpture métallique érigée en hommage au tsapiky. Un carnaval culturel accompagnera cette procession, rassemblant différentes ethnies vêtues de leurs tenues traditionnelles, dans une démonstration d'unité et de diversité culturelle.

Concert

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À 17 heures, la grande cérémonie officielle se tiendra à Andaboly, marquée par la remise symbolique du tsapiky en tant que patrimoine au peuple malgache, dans un contexte lié à sa reconnaissance par l'Unesco. La soirée se poursuivra avec un concert réunissant plus de 40 artistes, pionniers et figures actuelles de ce genre musical, issus de différentes régions du pays. Les prestations mettront en avant un répertoire riche, porté par des générations d'artistes ayant façonné le tsapiky depuis les années 70 et 80. La sonorisation de l'événement sera assurée par Ivenco et Miritsoka.

Le samedi 18 avril, les activités continueront avec des visites officielles et des actions sociales dans la matinée et l'après-midi. À partir de 16 heures, un nouveau grand concert prendra le relais, avec la remise de distinctions honorifiques à plusieurs figures emblématiques du tsapiky, avant des spectacles qui se prolongeront jusqu'au petit matin.

En amont, le jeudi 16 avril, l'arrivée des membres du gouvernement et des parlementaires, suivie d'une soirée VIP dédiée au festival, a lancé les festivités. Tout au long de l'événement, le tsapiky sera mis en avant comme une richesse culturelle nationale, réunissant artistes confirmés et jeunes talents locaux.

Selon Théo Rakotovao, directeur général au sein du ministère de la Communication et de la Culture, « le tsapiky est l'une des plus grandes richesses culturelles du pays. Il mérite d'être valorisé ici comme à l'international. Il est essentiel de promouvoir notre propre culture, sans chercher à imiter celle des autres ».