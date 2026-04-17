Afrique: Banques - Hausse de 15% du bénéfice consolidé du groupe Ecobank en 2025

Au terme de l'exercice 2026, le bénéfice consolidé de Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison-mère du groupe bancaire Ecobank, a enregistré une hausse de 151% comparé à la même période de l'exercice 2024.

Les états financiers consolidés 2025 établis selon les normes IFRS ont mis en relief un bénéfice de 346 milliards de FCFA contre 230 milliards de FCFA au 31 décembre 2024. « Nos résultats pour 2025 ont une nouvelle fois démontré que notre stratégie de croissance, de transformation et de rentabilité (GTR), associée à notre modèle économique géographiquement diversifié, porte ses fruits », a laissé entendre Jeremy Awori, Directeur Général du Groupe Ecobank.

Le total bilan connait une progression de 9%, passant de 17 651 milliards de FCFA en 2024 à 19 244 milliards de FCFA un an plus tard.

Durant la période sous revue, les crédits à la clientèle se sont élevés à 6 570,385 milliards de FCFA contre 6 255,123 milliards de FCFA en 2024(+5%). De leur côté, les dépôts de la clientèle sont en hausse de 9%, se situant à 14 120,139 milliards de FCFA contre 12 895,459 milliards de FCFA en 2024.

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Quant au produit net bancaire, il a progressé de 12% avec une réalisation de 1 424,261 milliards de FCFA contre 1 266,559 milliards de FCFA en 2024.

Au terme de l'exercice sous revue, les charges d'exploitation de ETI ont augmenté de 19,392 milliards à 688,426 milliards de FCFA contre 669,034 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat brut d'exploitation, il s'est accru de 23,07%, s'établissant à 736 milliards de FCFA contre 598 milliards de FCFA au premier semestre 2023.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est en progression de 16% à 466 milliards de FCFA contre 402 milliards de FCFA en 2024.

A la fin de l'exercice sous revue, les capitaux propres de ETI ont connu une augmentation de 41% en se situant à 1 598 milliards de FCFA contre 1 133,230 au 31 décembre 2024.