Afrique de l'Ouest: Le Bénin lève 22 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Bénin a levé ce jeudi 16 avril 2026 la somme de 22 milliards de FCFA à la suite de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 91 et 182 jours organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication 20 milliards de FCFA. En retour, les investisseurs ont soumissionné globalement de135,826 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 679,13%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 22 milliards FCFA et celui rejeté 113,826 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 16,20%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,60% pour les bons de 91 jours et 3,90% pour ceux de 182 jours.

Le Trésor Public béninois s'est engagé à rembourser les titres émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 16 juillet 2026 pour les bons de 91 jours et au 15 octobre 2026 pour ceux de 182 jours. Quant au paiement des intérêts, il s'effectuera d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.