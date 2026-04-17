Les ressortissants sénégalais représentent la neuvième communauté étrangère établie en Côte d'Ivoire, au regard du dernier recensement général de l'habitat et de la population conduit par le gouvernement ivoirien en 2021, a-t-on appris de l'ambassadeur du Sénégal, Paul Benoit Barka Sarr.

"C'est la neuvième diaspora avec 50 000 Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire", a-t-il dit en parlant des citoyens sénégalais vivant dans ce pays de la région ouest africaine. "Ce sont les statistiques qui ont été fournies par le dernier recensement général de la population en 2021", a-t-il précisé dans un entretien avec l'APS.

Selon le diplomate, les Sénégalais établis en Côte d'Ivoire vivent "en parfaite symbiose" avec leurs hôtes qui les ont intégrés comme "des Ivoiriens à part entière", au point que certains pensent qu'ils sont la première communauté étrangère en terre ivoirienne.

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"Cela montre réellement qu'ils sont très bien accueillis en Côte d'Ivoire. Ils sont considérés comme des Ivoiriens parce que c'est une diaspora qui est vraiment très disciplinée, qui ne crée pas de problème aux Ivoiriens. Et ça, toutes les autorités le disent à chaque occasion", a dit le diplomate, ajoutant que cela représente "un motif de satisfaction".

"Nous travaillons en bonne intelligence pour faire en sorte que cette diaspora soit bien encadrée, soit bien gouvernée et qu'on puisse répondre à leurs demandes le plus tôt possible et de façon efficace", a-t-il assuré.