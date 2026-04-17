Afrique: Didier Awadi - 'Je vais rester impertinent toute ma vie'

Le rappeur sénégalais Didier Awadi promet de rester "impertinent" toute sa vie, en accord avec ses principes et le "contrat de conscience" qu'il a signé avec le continent africain, en référence à son engagement en faveur du panafricanisme.

"Oui, je vais rester impertinent toute ma vie", a déclaré l'artiste, jeudi soir, après un show rempli d'émotions pour son come-back sur la grande scène du palais de la Culture de Treichville, à Abidjan.

L'artiste soutient que dans son cas, "il est trop tard pour changer".

"Je pense que c'est ce qui me garde en vie, mais j'assume. Quand tu dis à un rappeur qu'il est impertinent, c'est un compliment", explique-t-il

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Il a fait part de "son bonheur" de se produire à nouveau au Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (MASA), où il n'a plus donné de concert depuis longtemps.

"Je suis très heureux d'être ici, parce que beaucoup de choses ont démarré pour le Positive Black Soul ici, en 1995. Tu te rends compte, ça fait 31 ans !", s'est-il exclamé.

Revenir sur la grande scène du MASA, "c'est juste un bonheur", concède-t-il, avant de rendre grâce à Dieu. "Parce que 37 ans de carrière, à un moment, il n'y a que Dieu qui peut te donner ça", avec en plus "l'amour du public, l'amour de la scène et de tous mes frères, j'avais Deggy Tee, Bakhaw, toute la délégation sénégalaise qui était là", se réjouit-il, avant de saluer l'accompagnement du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Awadi se dit d'autant plus content qu'il dit avoir vu l'Afrique réunie à l'occasion de con concert. "Et ça, c'est mon rêve. Il n'y a pas plus grand mot que merci. Merci donc à tous les publics et à vous aussi qui soutenez l'action".

Il a salué l'organisation du MASA, soulignant que l'Afrique a besoin de telles initiatives, à travers lesquelles "tout le monde peut se réunir et vivre ensemble".

"Si vous regardez mon groupe, [il est composé] de Congolais, de Gabonais, d'Ivoiriens, de Béninois. C'est tout ça ensemble. Je crois profondément à cette unité de l'Afrique. Il ne faut pas l'exprimer seulement en chanson. Il faut le vivre et l'appliquer", recommande-t-il.

Awadi conseille aux jeunes artistes de la musique urbaine de croire en leur étoile.

"Nous, quand on a commencé, personne ne croyait en nous à part nous-mêmes. Et aujourd'hui, tout le continent vit avec les cultures urbaines, qui sont le numéro 1 sur tout le continent. Si cela s'arrêtait aujourd'hui, je pourrais dire mission accomplie", a ajouté le rappeur.

Le directeur des arts du Sénégal, Hugues Diaz, a félicité Awadi et les autres artistes sénégalais pour leur prestation artistique "de haute facture".

"Merci d'avoir hissé notre pays, le Sénégal, au firmament du showbiz africain, voire mondial", a dit M. Diaz.