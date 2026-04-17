Dakar — La 10e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité, qui s'ouvre lundi, va permettre d'interroger la notion de souveraineté, à la lumière des exigences d'intégration et des aspirations à la stabilité institutionnelle, a déclaré, vendredi, à Dakar, le coordonnateur de la commission scientifique du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS).

La rencontre, prévue pour deux jours, va également aborder les stratégies d'adaptation à la recomposition en cours du monde, a indiqué le professeur Saliou Ndiaye, lors d'un point de presse.

"La présente édition ambitionne d'identifier les menaces actuelles pesant sur la stabilité, l'intégration et la souveraineté des États africains, de proposer des réponses concrètes" à ces problèmes, a-t-il ajouté au sujet de l'édition 2026 du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité.

La rencontre, dont l'ouverture officielle sera présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, porte sur le thème "L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ?"

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Deux sessions plénières seront organisées lors des deux jours de forum, dont celle portant sur le thème "Souveraineté et enjeux contemporains : l'Afrique entre périls et opportunités". La deuxième aura pour thème "Intégration régionale et sécurité collective : opportunités ou défis pour les États africains ?".

Selon le professeur Saliou Ndiaye, la rencontre sera l'occasion de mettre l'accent sur les réponses collectives aux menaces hybrides et transnationales, en encourageant une approche intégrée de la sécurité, combinant les dimensions militaire, humaine, environnementale et institutionnelle.

"Ce forum n'est pas une organisation ou une assemblée qui va faire des résolutions qui seront appliquées par tous les Etats africains, mais c'est un lieu de discussion, d'échanges qui pourra faire des recommandations puisque ce sont de hauts fonctionnaires, des chefs d'Etat, des décideurs politiques, économistes politiques, sociologues qui vont être là et qui vont pouvoir échanger", a-t-il expliqué.

Dans cette dynamique, le professeur Saliou Ndiaye pense que les décisions qui vont être prises lors de ce forum seront partagées et probablement mises en oeuvre au sein des Etats.

Il a relevé que la rencontre vise également à renforcer les partenariats pour une lutte coordonnée contre le terrorisme, la criminalité transnationale et l'instabilité, en considération des mécanismes de prévention, de gestion de crise et de paix durable.