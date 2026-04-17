Sénégal: Touba - 35 journalistes formés à la lutte contre la désinformation et à l'intelligence artificielle

Touba — La cellule centre de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a entamé, vendredi à Touba (centre), une session de formation de trois jours consacrée à la lutte contre la désinformation incluant un volet initiation à l'intelligence artificielle.

Organisée en partenariat avec la mairie de Touba, cette formation à laquelle participent trente-cinq journalistes vise à renforcer les capacités des jeunes professionnels des médias venus des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine face aux nouveaux défis informationnels.

Elle se poursuit jusqu'à dimanche.

Dans un contexte marqué par une circulation rapide et massive de l'information, les journalistes, en particulier les jeunes reporters, sont confrontés à la difficulté de distinguer le vrai du faux, justifiant la tenue de cette formation.

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Il en résulte que la désinformation constitue une menace sérieuse, aussi bien pour la crédibilité des médias que pour la stabilité sociale, d'où la nécessité, pour les acteurs de l'information, de maîtriser les outils et techniques de vérification des faits, afin de garantir une information fiable, équilibrée et professionnelle.

Il est désormais établis que l'intelligence artificielle, un outil devenu incontournable dans le travail des médias, peut contribuer à améliorer la production journalistique et faciliter la recherche et le traitement de l'information, à condition que cette technologie soit bien utilisée.

Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Mamadou Diagne, a exhorté les participants à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de l'information.

Il a également réaffirmé l'engagement de la CJRS à poursuivre ses efforts en matière de formation initiale et continue des jeunes journalistes.

L'adjoint au sous-préfet de Ndame, Daouda Mbow, a rappelé le rôle essentiel des journalistes dans la société, notamment dans le traitement et la diffusion de l'information.

Les fausses informations, a-t-il rappelé lors de la cérémonie d'ouverture qu'il a présidée, fragilisent les institutions et la cohésion sociale.

M. Mbow a salué l'initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, qu'il considère comme un cadre permettant d'outiller davantage les journalistes, en particulier ceux de Touba, face à la prolifération de la désinformation.