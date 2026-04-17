Sénégal: Daouda Ngom évoque le caractère stratégique de la cybersécurité dans la transformation numérique de l'enseignement supérieur

17 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, a rappelé le caractère stratégique de la cybersécurité dans la transformation numérique du secteur de l'éducation, insistant sur la nécessité d'une "dynamique collective" face aux cyberattaques.

S'exprimant lors d'une rencontre consacrée jeudi à l'évaluation du niveau de maturité en cybersécurité des infrastructures d'information critiques, à l'initiative du Centre des réseaux et systèmes d'information de son département, il indiqué que la cybersécurité ne peut plus être perçue comme une simple exigence technique et est devenue "un impératif stratégique".

Le ministre a aussi fait savoir que les chantiers de digitalisation de son département sont en pleine expansion dans l'ensemble des secteurs, citant des domaines tels que la pédagogie, la recherche, l'action sociale, l'administration des personnels et la gestion financière.

Daouda Ngom a relevé que ces dynamiques contribuent également au "positionnement du Sénégal dans les classements internationaux en matière de gouvernance des données et de performance numérique".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelant le poids de l'information dans la gouvernance moderne, il a souligné que sa "crédibilité dépend d'une politique rigoureuse de sécurité des systèmes d'information et des infrastructures critiques, fondée sur la confidentialité, la sécurité, la disponibilité et l'intégrité des données".

Le ministre a aussi alerté sur "l'exposition croissante" des infrastructures numériques à des menaces de plus en plus diversifiées, soulignant qu'elles hébergent des données sensibles relatives au personnel, aux étudiants et aux activités des établissements.

Dans ce contexte, a-t-il insisté, "la cybersécurité ne peut plus être perçue comme une simple exigence technique, mais doit être considérée comme un impératif stratégique".

Le ministre de l'Enseignement supérieur a également plaidé pour une "évaluation permanente" du niveau de maturité en cybersécurité, appuyée par une "veille technologique continue" et des investissements adaptés en ressources humaines, matérielles et financières.

"Il ne serait question d'évoluer en silos ou en ordres dispersés. Au contraire, nous devons décloisonner les ressources, mutualiser les expertises et favoriser l'interopérabilité", a-t-il préconisé, appelant à une "dynamique collective" pour davantage faire face aux cyberattaques.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.