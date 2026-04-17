Sénégal: Masa 2026 - Didier Awadi 'enjaille' la scène d'Abidjan

Le musicien et rappeur sénégalais Didier Awadi, a "enjaillé" jeudi soir les mélomanes abidjanais, jeudi soir, pour ses retrouvailles avec "le meilleur public d'Afrique", à l'occasion d'un concert qu'il a donné au palais de la Culture de Treichville, à 48 heures de la clôture de la 14e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), a constaté l'APS.

Ce show court mais intense a été un moment de communion avec "le public "africain" venu nombreux assister au spectacle de l'artiste, figure emblématique du rap africain francophone et militant engagé du panafricanisme.

Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, le directeur du Masa, Abdramane Kamaté, celui des arts du Sénégal, Hugues Diaz, faisaient partie des spectateurs en première ligne, de même que la directrice du cinéma ivoirien, Lysonne Fall Diomandé, qui n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse.

La communauté sénégalaise était aussi fortement représentée à ce concert de celui qui est considéré comme un pionnier du rap en Afrique, co-fondateur du groupe Positive Black Soul avec lequel il s'est d'abord fait connaître.

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"Ça va la famille !", lance d'entrée Awadi, après un titre d'ouverture en hommage à son idole de toujours, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara (1949-1987), ancien président du Burkina Faso, mort assassiné.

"Franchement, vous faites plaisir à voir. Il y a longtemps que je n'avais pas joué à Abidjan, et ça fait tellement plaisir ! Le meilleur public d'Afrique est à Abidjan. Je le confirme. Abou Kamaté, anithié !", dit-il en s'adressant aux spectateurs.

Se disant heureux de revoir le public ivoirien et africain présent au Masa, Didier Awadi, portant le maillot frappé du numéro 10 de Jules Français Bocandé, l'ancienne star du football sénégalais, a tout au long de la soirée rendu hommage à des figures panafricaines parmi lesquelles le chanteur sénégalais Ismaël Lo dont il a repris le morceau fétiche "Africa".

Engagé dans une musique qui "dérange" certains, le rappeur sénégalais a invité le public à l'appeler "l'impertinent", en raison de sa réputation d'empêcheur de tourner en rond.

L'artiste affirme qu'il n'est pas le bienvenu dans beaucoup de cercles pour ses prises de position. "Il y a beaucoup de cérémonies dans lesquelles on n'invitera jamais Awadi. Ils disent que je parle mal, ils disent : 'si tu l'invites, il va venir chier dans ton évènement"'.

"Ils m'appellent l'impertinent. Mais dire à un rappeur qu'il est impertinent, c'est un compliment. C'est pour cela je veux que tout le monde m'appelle +l'impertinent+", lance-t-il au public avant d'enchainer avec le titre "Impertinent", qui relève certaines dérives politiques constatées sur le continent.

Celui qui dit avoir signé "un contrat de conscience avec le continent" assure que rien de ce type de traitement ne l'atteint.

Awadi trouve "Abidjan trop calme" et considère que la capitale économique de la Côte d'Ivoire "bougeait plus avant", "ou alors c'est la présence de tous ces ministres-là qui fait que vous ne voulez plus bouger quoi ! Il y a un frère impertinent, c'est juste un show", lance-t-il pour faire réagir le public du Masa.

Le "doux Abidjan" s'est malgré tout enjaillé avec Awadi, surfant avec nostalgie sur des airs rappelant le mythique groupe musical Bembeya jazz de Guinée, avant d'inviter Bakhaw et ses jeunes soeurs sénégalaises Nabashu, OMG à monter sur scène.

Pendant ce temps, Deggy Tee, complice de toujours avec lequel Awadi a créé le Positif Black Soul (PBS), attendait en bas de la scène, où il admirait le show de son compagnon de plus de 30 ans.

Didier Awadi avait auparavant signalé la présence de son complice et annoncé que les deux artistes vont donner un concert ce vendredi à Abidjan.

Le Show d'Awadi faisait partie du programme d'un plateau spécial de Radio France internationale (RFI) animé par Juliette Fievet de l'émission "Légendes urbaines", pour le compte du Masa 2026.

En lever de rideau de la prestation de Didier Awadi, le jeune chanteur béninois Opa, lauréat du Prix découvertes RFI 2026, s'était produit sur scène, de même que l'artiste ivoirienne Josey.