Ile Maurice: Formation pour une gestion durable des terres

Face aux enjeux liés à la dégradation des terres et à la préservation des services écosystémiques, un atelier s'est tenu le 2 avril à Port-Louis dans le cadre du projet Mainstreaming Sustainable Land Management and Biodiversity Conservation in the Republic of Mauritius. Mis en oeuvre par le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, ce programme bénéficie de l'appui technique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à Maurice et du financement de la Global Environment Facility (GEF).

L'atelier a rassemblé des représentants d'institutions publiques, du milieu académique et de la recherche, du secteur privé ainsi que des organisations non gouvernementales. L'objectif principal était de valider des supports de formation consacrés à la Sustainable Land Management (SLM) et l'Integrated Landscape Management (ILM).

Les participants ont évalué la pertinence et la qualité de ces outils au regard des réalités du terrain. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques, notamment la gestion intégrée des paysages, la santé des sols, le diagnostic de la dégradation des terres, l'agroécologie, l'agriculture régénératrice, l'adaptation au changement climatique ainsi que les systèmes agroforestiers et les approches de production intégrée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de la validation des contenus, les discussions ont permis d'examiner un cadre de renforcement des capacités et de sensibilisation sur la gestion durable des terres. Plusieurs insuffisances ont été relevées, accompagnées de propositions d'ajustements afin de mieux adapter les outils au contexte local. En conclusion, les participants ont souligné la nécessité de renforcer la communication autour des bonnes pratiques agricoles et d'améliorer l'accessibilité des données environnementales, afin de soutenir la transition vers des systèmes de production plus résilients.