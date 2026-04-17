Ile Maurice: Une troisième plainte contre Percy Duval

17 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Jeudi, une troisième mineure, accompagnée de sa mère qui vit à l'étranger, a donné une déposition à la police de Rose-Hill contre Percy Duval, 57 ans.

Cet employé d'un concessionnaire automobile a été arrêté lundi après que la police a enregistré deux plaintes de mineures contre lui. Il a été traduit en cours de Bambous sous une accusation provisoire de «causing child to be sexually abused» et reconduit en cellule policière au poste de Rivière-Noire.

Hier, vendredi, les trois victimes présumées ont participé à une reconstitution des faits au domicile du suspect à Tamarin.

Si les deux mineures ayant déjà déposé contre lui ont déjà participé à une parade d'identification au poste d'Abercrombie, la troisième le fera aujourd'hui, samedi. Deux autres mineures devraient déposer dans les jours à venir et les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que d'autres victimes présumées viennent de l'avant.

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