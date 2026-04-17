Ile Maurice: Quand la créativité devient un langage universel pour la jeunesse

Jusqu'au 19 avril, à l'initiative d'Action for Artistic Creativity (AAC), en collaboration avec diverses institutions, l'île accueille une résidence artistique internationale où enfants et jeunes sont invités à découvrir, créer et s'exprimer à travers l'art.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'art, célébrée chaque année, le 15 avril, Maurice se transforme en carrefour artistique international. Du 12 au 19 avril, l'île accueille des artistes en résidence, venus de Madagascar, de l'Inde, de La Réunion, de la Russie, de la Pologne, de la Lituanie et des Seychelles.

Placé sous le thème évocateur de Spices, cet événement met en lumière le métissage culturel et la richesse des identités. Bien plus qu'une simple manifestation culturelle, cette initiative vise à rapprocher les peuples à travers l'expression artistique. Elle s'inscrit dans une dynamique soutenue par plusieurs institutions locales et internationales, en lien avec les valeurs de l'Unesco, qui considère l'art comme un outil essentiel d'éducation et de dialogue.

L'art, moteur essentiel pour les enfants

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'art a un rôle fondamental dans le développement des enfants. Dessiner, peindre, sculpter ou encore créer permet aux plus jeunes d'exprimer leurs émotions, parfois difficiles à verbaliser. L'art devient alors un langage universel, accessible à tous, sans barrière de langue ni de culture. Participer à des activités artistiques stimule également la créativité, la confiance en soi et la capacité à résoudre des problèmes. Pour les enfants à besoins spécifiques, ces ateliers prennent une dimension encore plus forte : ils offrent un espace d'expression libre et valorisant, où chacun peut avancer à son rythme. Dans un monde de plus en plus numérique et rapide, ces moments de création constituent aussi une pause essentielle, favorisant la concentration et l'imagination.

Des activités variées pour apprendre en s'amusant

Le programme a été conçu pour offrir une expérience immersive et dynamique, accessible à tous les publics, notamment les jeunes. Le 13 avril, soit le jour du lancement de l'événement, a été marqué par des ateliers de création et de team building. Le lendemain, une visite culturelle a permis aux participants de découvrir le patrimoine local, renforçant le lien entre art et histoire.

Hier, lors de la Journée mondiale de l'art, des sessions de peinture en live et des ateliers ont réuni artistes et enfants, y compris ceux en situation de handicap. Cela a été une occasion unique pour les jeunes d'observer, d'apprendre et de créer aux côtés de professionnels. Jusqu'au 15 mai, une grande exposition sera visible au Nelson Mandela Centre, à La Tour Koenig, Pointe-aux-Sables, mettant en avant les œuvres réalisées pendant le camp. Cette exposition, accessible au public, permet aux familles et aux écoles de découvrir la diversité des styles et des inspirations.

L'art au service de la société et de la jeunesse

Au-delà de la création artistique, l'événement aborde également des enjeux sociaux importants. Ainsi, aujourd'hui se tient une conférence artistique à Polytechnics Mauritius à partir de 10 heures, réunissant experts et créateurs pour échanger autour du rôle de l'art en société. Demain, 18 avril, une exposition mobile, une marche contre la drogue et un mini-concert viendront rappeler que l'art peut aussi être un vecteur de sensibilisation. Cet événement se tiendra sur le terrain de football Belin à Goodlands, et débutera à 9 h 30. En impliquant directement les jeunes dans ces activités, les organisateurs souhaitent transmettre des messages forts de prévention et d'engagement citoyen.

Enfin, ce dimanche, 19 avril, une foire des métiers de l'art et une scène ouverte aura lieu, à partir de 10 heures, à l'Anse-la-Raie Recreational Centre. Elle permettra aux jeunes de découvrir des parcours professionnels et, pourquoi pas, de révéler leurs talents.

Une opportunité pour rêver et construire l'avenir

Cette résidence artistique internationale ne se contente pas de célébrer l'art : elle ouvre des perspectives. En mettant les jeunes au cœur du projet, elle leur offre l'opportunité de rencontrer des artistes, de découvrir de nouvelles cultures et d'envisager des carrières créatives. Porté par une association historique engagée dans la promotion de l'art à Maurice depuis plusieurs décennies, cet événement incarne des valeurs fortes : inclusion, partage, créativité et transmission.

Pour la jeunesse, cette semaine représente bien plus qu'un programme d'activités. C'est une invitation à explorer son imagination, à s'exprimer librement et à comprendre que l'art peut-être, à la fois, un plaisir, un outil d'apprentissage et un véritable chemin d'avenir.

Le savais-tu?

Léonard de Vinci, ce génie universel

La Journée mondiale de l'art, reconnue par l'Unesco, est célébrée depuis 2012, chaque année, le 15 avril, en hommage à Léonard de Vinci, né à cette date en 1452 (mort le 2 mai 1519). Ce choix n'est pas anodin : l'Italien Léonard de Vinci incarne à lui seul le lien entre l'art, la science et la créativité. Peintre du célèbre tableau «La Joconde», il était aussi scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. Cette journée, a pour objectif promotion et la diffusion des artistes ainsi que la mise en valeur de la contribution de l'art pour un monde plus développé, libre et pacifique.

Qu'est-ce que l'UNESCO

C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a été créée le 16 novembre 1945. Son objectif ? Donner à chacun les clés pour mieux comprendre le monde et construire l'avenir. Pour les jeunes, elle agit comme un tremplin vers l'apprentissage tout au long de la vie, en soutenant l'accès à une éducation de qualité, inclusive et équitable. Elle promeut aussi les sciences et la pensée critique, afin d'innover dans l'éducation, la santé, l'environnement, le numérique et en matière de diversité culturelle. L'Unesco valorise la culture comme langage universel, encourage les échanges et la préservation du patrimoine.

Un superpouvoir pour le cerveau

Des études scientifiques ont démontré que pratiquer une activité artistique stimule fortement le cerveau, en particulier chez les enfants. Dessiner ou jouer de la musique ou encore faire du théâtre, active plusieurs zones cérébrales à la fois, améliorant la mémoire, la concentration et même les compétences en mathématiques et en langage. L'art aide aussi à mieux gérer ses émotions et à réduire le stress. Dans certains pays, il est utilisé comme outil thérapeutique appelé art-thérapie, pour accompagner les enfants et les adolescents. En résumé, créer ne sert pas seulement à s'amuser : c'est aussi une manière de grandir, de réfléchir et de mieux se connaître.