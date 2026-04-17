Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance de la police nationale - La performance consacre le leadership de Coulibaly Aminata Koffi

C'est une marque de confiance forte et assumée. L'Assemblée générale mixte du Fonds de prévoyance de la police nationale (Fppn), tenue le 17 avril 2026, au siège de l'institution à Abidjan-Yopougon, a acté la prorogation exceptionnelle du mandat de ses organes dirigeants jusqu'au 31 août 2028, alors que celui-ci devait initialement expirer en août 2026. Une décision motivée par les résultats jugés « exceptionnels » enregistrés sous la conduite du commissaire divisionnaire major Coulibaly Aminata épouse Koffi, directrice générale.

Adoptée dans le cadre de la résolution 3, cette décision concerne l'ensemble des instances : la direction générale, les administrateurs, les délégués ainsi que les membres de la Commission de surveillance et de contrôle. Elle est présentée comme non renouvelable et strictement encadrée dans le temps, avec un renouvellement des instances prévu au plus tard en juin 2028.

Pour les délégués, cette prorogation exceptionnelle trouve sa justification dans la performance remarquable de l'équipe dirigeante conduite par la directrice générale, le commissaire divisionnaire major Coulibaly Aminata épouse Koffi. En quelques années, le Fppn a opéré une transformation notable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'un des faits marquants reste l'apurement d'une dette de plus de 11 milliards de Fcfa, issue notamment des engagements vis-à-vis des mutualistes, des prestataires médicaux et des fournisseurs. Une opération rendue possible grâce à une gestion jugée rigoureuse et transparente.

Dans le même temps, les prestations sociales et sanitaires ont connu une progression spectaculaire. Les prestations médicales sont passées de 1 264 en 2020 à 43 864 en 2024, traduisant une amélioration significative de la couverture des mutualistes. Autre avancée majeure : la modernisation du Centre médical du policier, devenu la Clinique moderne La Prévoyance, dotée d'un plateau technique renforcé et d'une offre de soins élargie.

Le Fppn s'est également illustré par une politique d'innovation dynamique. La création du Grenier du policier, structure de crédit interne, a permis d'octroyer plus de 2,1 milliards de Fcfa de prêts à près de 6 500 agents. À cela s'ajoutent la mise en place de la Flotte auto police, une assurance dématérialisée, ainsi que la Société civile immobilière « La Prévoyance », qui facilite l'accès des mutualistes à des terrains viabilisés et à des projets de logements, notamment à Songon, Brofodoumé et prochainement à Azaguié.

Les produits d'épargne et de prévoyance enregistrent également une forte adhésion. Le Plan épargne police (Pep) est passé de 1 073 souscripteurs en 2020 à plus de 12 000 en 2024, tandis que le produit Efc a quasiment triplé son nombre d'adhérents. Cette dynamique a consolidé la crédibilité du Fppn auprès de ses partenaires. L'institution a ainsi intégré la Plateforme de collaboration des mutuelles sociales des forces de défense et de sécurité (Pcms-Fds).

« Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les prestations sont améliorées, les engagements sont tenus et les partenaires sont payés dans les délais », confie un délégué, saluant une gouvernance « efficace et responsable » de la directrice générale, le commissaire divisionnaire major Coulibaly Aminata épouse Koffi. La confiance des mutualistes se traduit par une adhésion massive aux produits du Fonds et un paiement régulier des cotisations, signe d'un climat de confiance durable.

Continuité et stabilité pour consolider les acquis

Au-delà du bilan, les mutualistes ont exprimé leur volonté de préserver la stabilité institutionnelle afin de garantir l'achèvement des projets en cours, notamment les programmes immobiliers et le développement de la clinique. Pour eux, la continuité de la gouvernance constitue un levier essentiel pour sécuriser les investissements, éviter toute rupture stratégique et optimiser l'allocation des ressources.

Les responsables du Fppn rappellent que cette prorogation s'inscrit dans le respect des statuts, notamment des articles relatifs à la souveraineté de l'Assemblée générale, habilitée à prendre toute mesure exceptionnelle dans l'intérêt supérieur de la mutuelle. Encadrée, limitée dans le temps et non renouvelable, cette décision est présentée comme une réponse adaptée aux enjeux actuels de consolidation et de pérennisation des acquis.

Avec cette décision, le Fppn confirme sa transformation en une institution mutualiste performante, au service du bien-être des fonctionnaires de police. Portée par des résultats concrets et une vision stratégique affirmée, la direction actuelle dispose désormais de deux années supplémentaires pour consolider les réformes engagées et amplifier l'impact social du fonds.