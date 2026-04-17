Afrique: Ligue africaine de basket-ball/Saison 6 - Les Kings de la Jca affichent leurs ambitions

Du 24 avril 3 mai, les Ivoiriens de la Jca Kings Kings défendront les couleurs ivoiriennes lors de la Conférence Sahara comptant pour la Ligue africaine de basket-ball (Bal) saison 6, à Rabat au Maroc.

Avant leur expédition pour le royaume chérifien, les Jaune et bleu de Côte d'Ivoire ont rencontré la presse à son nouveau siège baptisé « La Villa Jca », situé à la Riviera 3, à Abidjan. Une manière de rassurer le pays.

« C'est la plus importante des compétitions des clubs en Afrique. Ce championnat sera très relevé. Donc, nous mettons tous les moyens humains, nous préparons les joueurs physiquement, mentalement et, bien sûr, techniquement pour qu'ils puissent venir avec un vrai esprit d'équipe et montrer que le basket-ball ivoirien a sa place sur cette scène internationale », précise le président du club, Cissé Ismaël.

L'objectif des champions ivoiriens n'est pas seulement d'être compétitif dans cette compétition de référence co-organisée par la Nba et la Fiba. Les Kings veulent surtout confirmer le potentiel du basket-ball ivoirien sur la scène continentale, tout en s'imposant comme une équipe en devenir sur l'échiquier africain.

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Concernant la technique, Stéphane Konaté, le coach des Kings a décidé d'avancer masqué. L'ex-international ivoirien, d'un commun accord avec son président, n'a pas dévoilé tout son arsenal aux médias.

Les joueurs, enfermés dans leur laboratoire, mettent l'accent sur la préparation. Le capitaine Ulrich Kra parle d'une équipe en constante progression, qui sait tirer profit de plusieurs mois de préparation. Avant d'ajouter : « Tout se passe très bien. On n'est jamais assez prêt, mais je crois que l'équipe a les armes pour faire honneur au pays ».

Pour les supporters du club qui suivront les prestations de leur équipe sur place à Abidjan, le président Ismaël Cissé a annoncé un chapelet d'actions afin de vivre l'événement comme s'ils y étaient. Notamment une Fan zone au Fun house club (Riviera Palmeraie) avec toutes les commodités. Il est également prévu des gadgets à l'effigie du club (maillot, T-shirts, survêtements) qui seront en mis en vente dès la semaine prochaine.