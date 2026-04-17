Cote d'Ivoire: Direction générale des sports - Adama Doumbia à l'écoute des acteurs du secteur

Changement de paradigme à la Direction générale des sports et de la vie fédérale (Dgsfv). La nouvelle équipe dirigeante, conduite par Adama Doumbia, affiche clairement sa proximité avec les acteurs. Une manière de mener à bien sa mission, avec la participation de tous.

Après les rencontres avec les différentes structures, dont le Comité national olympique Côte d'Ivoire (Cno-Civ) avec qui les échanges ont porté sur des questions hautement importantes comme les Jeux olympiques de la jeunesse (Dakar 2026) et ceux d'été prévus à Los Angeles, en 2028, d'autres acteurs se sont succédé dans les locaux de la Dgs, à la Riviera Bonoumin.

La journée du 14 avril fut mouvementée. Plusieurs fédérations et promoteurs se sont relayés à la salle de conférences de la Dgs. Dans une dynamique d'écoute et de relance, Adama Doumbia s'est entretenu avec la Fédération ivoirienne des sourds (Fis) conduite par le président Atsé Raoul.

La Fédération ivoirienne de football américain (Fifam), avec son président, Stéphane M'Boua, est passée lui présenter ses civilités. Adama Koné et le bureau de la Fédération ivoirienne de sports pétanque (Fisp) lui ont exprimé leur reconnaissance pour son accompagnement lors des récentes élections.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils lui ont également présenté le projet du Championnat d'Afrique de l'Ouest de pétanque prévu du 21 au 24 avril et solliciter l'appui du ministère pour son organisation. Basile Ebah, patron du golf en Côte d'Ivoire n'était pas en reste. Il a présenté sa vision du développement de la discipline en Côte d'Ivoire, tout en sollicitant l'appui institutionnel pour relever les différents défis.

Le 16 avril 2026, Adama Doumbia a reçu une délégation de la Fédération de nanbudo Côte d'Ivoire (Fenaci), conduite par son président, Me Lori Armel (Cn 6e Dan).

Tous les hôtes de la nouvelle cheville ouvrière du développement du sport en Côte d'Ivoire ont détaillé leurs projets et dit ce qu'ils attendent de la tutelle. La question de la parafiscalité et le financement des compétitions internationales ont logiquement occupé une bonne place dans les échanges.

À ces rencontres, il faut rappeler cette Journée internationale du sport organisée avec succès le 11 avril, à l'institut national de la jeunesse et des sports, à Marcory. Une journée décrétée par les Nations unies qui passait pratiquement inaperçue.

Adama Doumbia, depuis sa nomination le 26 février dernier, reste scotché à sa feuille de route établie par le ministre des Sports, Adjé Silas Metch.

Il s'agit de concrétiser la vision stratégique définie dans la Politique nationale du sport (Pns), qui est de « faire du sport un moteur de création de richesse, un instrument d'amélioration du bien-être des populations et un outil de promotion de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, à travers les grandes compétitions ».