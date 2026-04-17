Cote d'Ivoire: Comité national olympique - Georges N'Goan, candidat pour un deuxième mandat

Le mouvement olympique national élira son nouveau président, le 2 mai, à l'Espace Crystal de Marcory.

Le Comité national olympique Côte d'Ivoire (Cno-Civ) va renouveler ses instances le 2 mai prochain. Après la convocation envoyée aux membres actifs et l'élection de la Commission électorale indépendante (Cei), samedi dernier, conformément aux textes.

À partir de cette date, les candidats ont jusqu'au 26 avril pour déposer leur dossier de candidature auprès de la Commission électorale. Mais déjà un candidat s'est déclaré. Il s'agit de Me Georges Joseph N'Goan, président sortant du Comité national olympique Côte d4ivoire. Il avait succédé à l'intendant général à la retraite Lassana Yikiré Palenfo, à l'issue de l'Assemblée générale élective du 30 avril 2022.

Président de la Fédération ivoirienne de tennis, il avait remporté le scrutin au second tour avec 17 voix contre 11 pour Kouakou Lucien, après un report de voix du Grand maître de taekwondo (Cn 7e Dan), Bamba Cheick Daniel.

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Georges N'Goan, dès sa prise en main du Cno-Civ s'est attelé à changer de paradigme. Il a entrepris l'agrandissement du siège et sa modernisation, notamment en dotant le Cno de textes modernes, conformément à la loi n° 2014-856 du 22 décembre 2014 relative au sport en Côte d'Ivoire et à la Charte olympique.

Le Cno-Civ, à l'instar de tout le sport ivoirien était géré par le décret n° 68-146 du 13 mars 1968, portant organisation des sports civils. Un texte largement dépassé après plus de quatre décennies.

Au cours de son premier mandat, Me N'Goan avait placé les acteurs, notamment les athlètes au coeur de ses activités. L'on retiendra entre autres que sous Georges N'Goan, le Comité national olympique ivoirien est devenu une maison transparente, avec des assemblées générales de bilan régulièrement organisées.

Sous Me N'Goan les différents budget du Cno-Civ n'ont jamais été tabou. Ce qui a donné lieu à des sons de cloches différents interprétés comme un défaut de gestion.

Après avoir pris en cours la préparation des Jeux de Paris, le Comité national olympique, sous la houlette de Georges N'Goan a géré avec les moyens de bord, la participation ivoirienne qui s'est soldée par une médaille de bronze décrochée par Cheick Cissé au taekwondo.

Naturellement, l'équipe, en complicité avec la direction générale des sports et de la Vie fédérale a tiré les leçons et mis en place un programme efficient et ambitieux en vue des échéances à venir. À savoir, les Jeux olympiques de la jeunesse (Dakar 2026) et ceux d'été de Los Angeles 2028.

Cette candidature de Georges N'Goan est placée sous le signe de l'union et de la rigueur pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire par le sport.