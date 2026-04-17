Cote d'Ivoire: Gestion des alertes sanitaires - Le pays partage son expérience

Dans le cadre du One Health Summit-Festival One Health de Lyon, la Plateforme Une seule santé Côte d'Ivoire (Pluss-CI) a organisé, le jeudi 16 avril 2026, dans les locaux de l'Institut national d'hygiène publique (Inhp) d'Abidjan-Treichville, un panel sur le thème : « De l'alerte à la coordination : comment One Health s'organise réellement lorsqu'une alerte survient ».

Ce panel, qui a réuni des décideurs publics, des partenaires techniques et financiers, des organisations internationales, des chercheurs ainsi que des acteurs de terrain engagés dans la promotion de l'approche One Health, a permis de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de coordination multisectorielle dans la gestion des alertes sanitaires.

En effet, l'approche One Health repose sur la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Elle constitue un cadre stratégique essentiel pour renforcer la prévention, la détection et la réponse aux urgences sanitaires.

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Les panélistes ont relevé plusieurs difficultés, notamment le défi de la coordination, celui de la communication -- qui nécessite la désignation d'un porte-parole unique pour la Plateforme une seule santé --, ainsi que les défis culturel et institutionnel, marqués par des rivalités en matière de leadership et de répartition des budgets.

L'un des panélistes, le Dr Vessaly Kallo, directeur des services vétérinaires et du bien-être animal au ministère des Ressources animales et halieutiques, a relevé l'existence de maladies appelées zoonoses, qui affectent à la fois l'homme et l'animal.

Ces maladies sont transmissibles de l'animal à l'homme et vice versa. Pour faire face à ces maladies aux origines multifactorielles, liées notamment à l'environnement, à la santé animale et au comportement humain, une approche intégrée s'impose.

« Nous savons tous aujourd'hui qu'il existe un lien étroit entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Si nous voulons être en bonne santé, il faut prendre en compte tous ces éléments », a-t-il exhorté. « Comment parvenir à détecter ces menaces sanitaires et à les éliminer dans une approche Une seule santé ? », s'est interrogé Dr Vessaly Kallo, précisant que ces menaces sont connues, mais que leur élimination passe par une meilleure compréhension.

Elles peuvent provenir de l'environnement (déchets toxiques, polluants), des animaux ou encore des activités humaines, notamment l'urbanisation galopante et le changement climatique.

Selon lui, pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire que tous les acteurs conjuguent leurs efforts en matière de prévention (vaccination), de riposte et de prise en compte du changement climatique, tandis que la société civile doit appliquer les mesures sanitaires.

Pour le Dr Vessaly Kallo, cette rencontre avait pour objectif de faire le point, de tirer les leçons, d'identifier les forces et les faiblesses, ainsi que de formuler des recommandations dans le cadre de l'approche Une seule santé et de la mise en oeuvre de la Plateforme en Côte d'Ivoire, afin d'améliorer les résultats obtenus ces dernières années.

Le coordonnateur adjoint, Ali Dosso, s'exprimant au nom de la conseillère du Premier ministre, Djénéba Ouattara, coordonnatrice de la Pluss-CI, a remercié les panélistes pour leur disponibilité, ainsi que les partenaires techniques et financiers, et l'ensemble des acteurs impliqués.