Cote d'Ivoire: PND 2026-2030 - Le pays séduit les investisseurs américains avec un accord stratégique de 500 millions d'euros

La Côte d'Ivoire renforce son positionnement comme destination de choix pour les investissements internationaux. À l'occasion d'un forum de promotion du Plan National de Développement (PND) 2026-2030, tenu le 16 avril 2026 à Washington, les autorités ivoiriennes ont franchi un cap décisif avec la signature d'un accord de 500 millions d'euros avec ABD Group.

Conduite conjointement par le ministre du Plan et du Développement, Dr Souleymane Diarrassouba, et le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, cette mission s'inscrivait dans une dynamique de mobilisation des partenaires financiers autour des ambitions économiques du pays. Organisé en collaboration avec le Corporate Council on Africa et le Département du Commerce des États-Unis, ce forum a rassemblé des investisseurs américains parmi les plus actifs sur le continent africain.

Face à cet auditoire stratégique, le ministre du Plan a exposé la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, axée sur la construction d'une nation stable, ambitieuse et solidaire. Il a souligné que le PND 2026-2030 constitue l'outil opérationnel de cette ambition, avec un portefeuille structuré de 810 projets couvrant des secteurs clés de l'économie.

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Ce plan d'envergure repose sur sept clusters industriels prioritaires et mobilise un financement global estimé à 114 838,5 milliards de FCFA, dont plus de 70 % devraient provenir du secteur privé. L'objectif affiché est de maintenir une croissance économique soutenue, avec un taux annuel moyen de 7,2 % sur la période 2026-2030.

Moment fort de cette rencontre, la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) avec ABD Group pour un montant de 500 millions d'euros. Cet accord cible des secteurs stratégiques tels que la santé, l'hydraulique et l'éducation, traduisant la volonté des autorités ivoiriennes de concilier croissance économique et développement social inclusif.

Au-delà de cet engagement financier, cette signature vient surtout confirmer l'attractivité du portefeuille d'opportunités d'investissement proposé par la Côte d'Ivoire. Structuré, documenté et orienté vers des résultats concrets, le PND 2026-2030 apparaît désormais comme un cadre crédible et opérationnel pour les investisseurs internationaux.

À travers cette offensive économique à Washington, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de consolider son statut de hub économique régional et de partenaire privilégié des investisseurs, notamment américains, dans une dynamique de croissance durable et partagée.