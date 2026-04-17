Cote d'Ivoire: Bureau régional du Fonds vert pour le climat à Abidjan - Le Premier ministre engage la finalisation des accords

Robert Beugré Mambé a échangé, à la Primature, avec une délégation du Fonds vert pour le climat.

Abidjan, futur centre du Fonds vert pour le climat en Afrique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, a accordé une audience, le 17 avril 2026, à la Primature, à une délégation du Fonds vert pour le climat (Fvc), conduite par sa directrice générale pour l'Afrique, Catherine Koffman.

Cette mission vise à concrétiser l'installation à Abidjan du bureau régional de l'institution, une première pour cette zone stratégique du continent. À cette rencontre a également pris part le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba.

À l'issue de l'audience, Catherine Koffman a salué « l'accueil chaleureux » des autorités ivoiriennes, tout en se félicitant du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette représentation régionale. « La Côte d'Ivoire a été sélectionnée pour accueillir le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre. Nous avons eu des échanges dans ce sens avec M. le Premier ministre », a-t-elle indiqué.

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Les discussions ont permis de mettre en lumière les performances économiques du pays, reconnues au niveau international. « Nous avons salué les initiatives et les actions qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se positionner aujourd'hui comme un leader dans la sous-région », a souligné la responsable du Fvc, évoquant notamment les bonnes notations obtenues auprès d'agences internationales. Les priorités d'investissement ont également été abordées, avec un accent particulier sur les financements climatiques.

Des projets structurants, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, sont en cours. « Nous avons échangé autour d'un projet en cours de finalisation portant sur la construction de centrales photovoltaïques », a précisé Catherine Koffman.

En matière de financement, le portefeuille du Fvc en lien avec la Côte d'Ivoire comprend actuellement 18 projets approuvés, pour un montant d'environ 190 millions de dollars, soit environ 106 milliards de Fcfa. Un niveau jugé encore insuffisant au regard des besoins. « Ce montant reste modeste comparé aux défis liés au changement climatique. Nous travaillons sur de nouveaux projets avec des financements plus substantiels », a-t-elle fait savoir.

Le Fonds a également accordé des subventions pour renforcer les capacités d'institutions nationales, telles que la Banque nationale d'investissement (Bni) et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (Firca), dans la conception et la mise en oeuvre de projets climatiques.

Les échanges ont, en outre, porté sur des instruments innovants de financement, notamment les obligations vertes émises récemment par la Côte d'Ivoire. « Ce fut une discussion bilatérale. Nous entendons construire sur ces échanges pour délivrer des projets durables et bénéfiques aux populations », a insisté la directrice régionale.

S'agissant de l'installation du bureau régional, les deux parties ont convenu d'accélérer les démarches. Des contacts seront établis entre le siège du Fonds vert pour le climat et les autorités ivoiriennes afin de finaliser les accords de siège et faciliter une mise en oeuvre rapide. Avec l'accueil de cette représentation régionale, Abidjan conforte son statut de hub stratégique en matière de finance climatique et de développement durable en Afrique.